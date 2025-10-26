Kunden von Sparkasse, Volksbank & Co. schauen irritiert auf Kontoauszug – plötzlich fehlen fast 90 Euro!

Kunden von Sparkasse, Volksbank und Co. aufgepasst! Ein dubioses Unternehmen namens Megatipp Emergency Call Services TR zieht monatlich 89,90 Euro von den Konten vieler Betroffener ein.

Das Problem: Niemand scheint dem Unternehmen eine Erlaubnis dafür gegeben zu haben. Laut Aussagen betroffener Personen ist ihnen Megatipp Ltd. völlig unbekannt, und einen Vertrag hätten sie nie abgeschlossen, berichtet die Verbraucherzentrale Niedersachsen.

Sparkasse, Volksbank und Co. Warnung vor dubiosen Abbuchungen

Das Unternehmen Megatipp Ltd. soll eine sogenannte Vorsorge-Karte verkaufen, auf der medizinische Informationen und Notfallkontakte gespeichert sind. Laut Impressum ist die Firma in der Türkei registriert, mit einer Zweigstelle in Stuttgart. Doch viele Betroffene fragen sich, wie das Unternehmen überhaupt an ihre Kontodaten gelangen konnte. Zu einem Vertragsabschluss ist es Betroffenen zufolge nicht gekommen.

++ Trotz Billig-Kakao: Lidl, Rewe & Co. verkaufen teure Schokolade – Kunden verstehen die Welt nicht mehr ++

Daher rät die Verbraucherzentrale, dem angeblichen Vertrag vorsorglich zu widersprechen. Wichtig ist, dabei das Wort „vorsorglich“ zu nutzen, denn es zeigt, dass du keinem Vertrag bewusst zugestimmt hast. Ein weiterer Schritt: Fordere Megatipp Ltd. schriftlich dazu auf, dir einen Vertragsnachweis zu schicken. Am besten machst du das per Einwurfeinschreiben.

Was können Betroffene tun

Was kannst du sonst tun, wenn du betroffen bist? Der erste Schritt ist, die Abbuchung bei deiner Bank rückgängig zu machen. Innerhalb von acht Wochen ist das normalerweise kein Problem. Ist die Abbuchung eindeutig unberechtigt, hast du sogar bis zu 13 Monate Zeit, um das Geld zurückzuholen. Dabei hilft dir auch die Verbraucherzentrale.

Mehr Themen:

Falls du Hilfe bei der formulierten Kommunikation suchst, stellt dir die Verbraucherzentrale kostenlose Musterbriefe zur Verfügung. Die Experten dort können dir auch sagen, wie du dich in deinem konkreten Fall am besten verhältst. Zudem lohnt es sich, alle deine Konten auf Sicherheit zu prüfen, um sicherzustellen, dass Hacker keine Chancen haben.