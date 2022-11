Sparkasse & Volksbank: Große Änderung bei Konten – DAS müssen Kunden jetzt wissen

Endlich! Kunden der Sparkasse und Volksbank können aufatmen: Die Zinsen sind zurück! Nach den jährlich schwindenden Sätzen und sogar Negativzinsauflagen können sie mit ihrem Konto wieder etwas ansparen und sogar ihr Geld mehren.

Das Verbraucherportal „Biallo“ hat nun verglichen, wie viel Zinsen die Sparkasse und Volksbank im Vergleich mit anderen Geldinstituten zahlen. Die Ergebnisse sind allerdings sehr unterschiedlich, je nach Bank.

Sparkasse & Volksbank: So viel Zinsen winken den Kunden

Einer Studie des Verbraucherportals zur Folge bieten mittlerweile viele Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken Zinsen für Tages- und Festgeldkonten an. Bei Ersteren sind es 76 Prozent, die ein Festgeldkonto anbieten, bei letzteren 44 Prozent. Das sind jetzt schon doppelt so viele wie noch im Ende Juli.

Für ein einjähriges Festgeld gibt es bei den meisten Sparkassen im Durchschnitt 1,14 Prozent. Bei den VR-Banken ist es mit einem Prozent etwas weniger. Doch der Vergleich zum Juli zeigt ein deutliches Wachstum: Da waren es noch etwa 0,31 Prozent.

Besonders freuen können sich die Kunden der Sparkasse Holstein. Sie bekommen sogar 1,8 Prozent auf ihr einjähriges Festgeld. Bei der Bank für Kirche und Caritas in Paderborn sind es immerhin noch 1,65 Prozent. Richtig viel gibt es natürlich für längerfristige Anlagen. So zahlt die Kreissparkasse Heilbronn und die Bank für Kirche und Diakonie in Dortmund satte 2,7 Prozent bei einer Laufzeit von vier Jahren.

Überregionale Banken zahlen mehr

Die regionalen Geldinstitute bieten im Vergleich mit den überregionalen im Durchschnitt geringere Zinssätze an. So kann die Raiffeisenbank im Hochtaunus auf 1,5 Prozent beim Tagesgeldkonto aufstocken. Das Angebot gilt allerdings nur für vier Monate und für bis zu 100.000 Euro. Darüber hinaus gibt es nur noch 0,5 Prozent Jahreszins.

Der ungeschlagene Testsieger kommt leider nicht aus Deutschland. Aktuell belegt die Kommunalkredit Invest in Österreich mit 3,25 Prozent bei einer Laufzeit von drei Jahren den ersten Platz. Direkt danach kommt die Abc Bank Köln mit 3,2 Prozent für vier Jahre, wie „biallo.de“ berichtet.