Sparkasse, Volksbank und Co.: Kunden passiert es immer wieder – es kann dich viel Geld kosten

Kunden von Sparkasse, Volksbank und Co., aufgepasst! Wer schon einmal sein Portemonnaie verloren hat, der weiß, wie stressig es sein kann, Personalausweis, Führerschein und Co. neu zu beantragen. Doch eine Sache solltest du nach dem Verlust deiner Geldbörse SOFORT tun. Es könnte dich sonst viel Geld kosten.

Es ist ein absoluter Schock-Moment im Alltag: Der Geldbeutel oder das Handy fehlen plötzlich! Und wenn sich in deinem Portemonnaie zudem deine EC-Karte der Sparkasse, Volksbank und Co. befindet, dann ist der Schreck doppelt so groß. Wer nicht schnell reagiert, riskiert finanzielle Verluste und Identitätsdiebstahl. Jetzt gilt es, einen kühlen Kopf zu wahren.

Sparkasse, Volksbank und Co.: Diebstahl sofort der Polizei melden

Wer seine Bankkarte verliert, der sollte sofort handeln, wie „kartensicherheit.de“ schreibt. Du solltest all deine Girocards und Kreditkarten sofort sperren – sowohl physische als auch digitale Varianten auf deinem Handy. Das geht direkt bei der Bank oder Sparkasse oder rund um die Uhr über den Sperr-Notruf 116 116. Auch die SIM-Karte und der E-Personalausweis lassen sich über die 116 116 sperren.

Doch damit ist es natürlich noch nicht getan. Du musst den Diebstahl sofort der Polizei melden! Diese kann auch die Sperrung des elektronischen Lastschriftverfahrens per Unterschrift (SEPA-Lastschriften) in die Wege leiten.

Sparkasse, Volksbank und Co.: Dokumente neu beantragen

Danach solltest du noch einmal gründlich nach deinem Portemonnaie suchen. Gehe deinen letzten Aufenthaltsort in umgekehrter Reihenfolge ab. Vielleicht findest du dabei deine verlorenen Sachen wieder. Auch eine Frage beim Fundbüro könnte weiterhelfen.

Anschließend beantragst du vorläufige Dokumente wie Personalausweis, Führerschein, Krankenkassenkarte oder eine neue SIM-Karte. Und nicht nur deine Bankkarte solltest du sperren. Auch deine Kunden- und Mitgliedskarten sollten von niemand anderem missbraucht werden können.