Sparkasse, Volksbank & Co: Gefahr droht! Wenn du DAS tust, wird’s teuer

Kunden der Sparkasse, Volksbank & Co sollten vorsichtig sein, denn wenn sie diesen Fehler begehen, kann es richtig teuer werden. Die Banken nutzen nämlich einen ganz besonderen Trick, um mehr zu verdienen. Die Kunden merken es oft gar nicht, bis es zu spät ist und sie die Beträge zahlen müssen.

+++ Vodafone: Nach heftiger Störung – Anbieter mit Ansage +++

Viele Banken, wie unter anderem auch Sparkasse, Volksbank & Co, haben teilweise sehr hohe Zinsen bei Konto-Überziehung. Und dass man das Konto versehentlich überzieht, passiert auch gar nicht so selten.

Sparkasse, Volksbank & Co: Hohe Kosten bei einer „geduldete Überziehung“

Die sogenannte „geduldete Überziehung“ passiert in zwei Fällen: Die erste ist, dass man ganz einfach den Dispo überzieht. Das Limit der Karte ist oft unterschiedlich und passt sich an das persönliche Gehalt des Karteninhabers an. Der zweite Fall ist, dass man seinen Dispo bewusst gekündigt und nicht bedacht hat, dass die Banken trotzdem jede Lastschrift einziehen.

Dabei gibt es manche Banken, wie Sparkasse, Volksbank & Co, die bei den Zinsen für die „geduldete Überziehung“ besonders hohe Beträge verlangen. Wie „Bild“ berichtet, hat die Volksbank Nordharz die höchsten Zinsen in Deutschland. Der Dispo-Zins liegt hier bei 16,44 Prozent pro Jahr und der Überziehungszins sogar bei 21,44 Prozent.

+++ Ikea: Kunden-Traum wird endlich wahr – DARAUF haben Millionen gewartet +++

Wenn man versehentlich den Dispo seiner Karte von Sparkasse, Volksbank & Co. überzieht, kann es also plötzlich richtig teuer werden. Auf Platz 2 der höchsten Zinsen in Deutschland liegt die Sparkasse Bonndorf-Stühlingen. Direkt danach folgt auf Platz 3 die Volksbank eG, Seesen.

Zinssatz ist abhängig von der Schufa

Wer die potenziell hohen Kosten der Zinsen bei Sparkasse, Volksbank & Co vermeiden will, kann auch einen Ratenkredit abschließen, wie „Bild“ berichtet. In diesem Fall liegt der Zins deutlich unter dem Dispo. Jedoch sollte man beachten, dass der Zinssatz von der Schufa abhängig gemacht ist. Je schlechter diese ausfällt, desto höher werden die Zinsen ausfallen.

Mehr Themen:

Kunden der Sparkasse, Volksbank & Co. sollten besser die verlangten Zinsen ihrer Bank überprüfen, bevor man versehentlich das Konto überzieht und hohe Summen zurückzahlen muss. Übrigens ist der Zinssatz auch vom Bundesland abhängig. Dieser ist besonders niedrig in Thüringen (11,20 Prozent) und Brandenburg (11,56 Prozent).