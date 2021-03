Sparkasse: Tausende Sparverträge falsch berechnet? So holst du dir dein Geld zurück

Hat die Sparkasse bei Sparverträgen die Zinsen falsch berechnet? Bist du auch davon betroffen? So holst du dir dein Geld von der Sparkasse zurück.

Kunden der Sparkasse sollen zu wenig Zinsen für ihre Prämiensparverträge mit variablem Zins bekommen haben, wie der „Spiegel“ berichtet. Betroffen davon sind Verträge aus den Jahren 1990 bis 2010.

Sparkasse: 1,5 Jahrzehnte lang Zinsen vorenthalten

Die Finanzaufsicht Bafin will mit einer „Allgemeinverfügung“ nun die Sparkasse dazu zwingen, das einzugestehen und die Kunden zu informieren, dass die benutzten Zinsmodelle nicht legal machen. Außerdem sollen sie ein neues Angebot für eine faire Zinsberechnung bekommen – so der Plan.

Bafin hat 231 Sparkassen und Banken angeschrieben, weil die „durch Anwendung einer selbstgegebenen Klausel in unzulässiger Weise eigenmächtig in das Vertragsgefüge eingegriffen“. Das wurde durch den Bundesgerichtshof in der Vergangenheit bereits verboten.

„Die Zinsansprüche im Bestandsgeschäft“ wurden aber nicht „nicht rückwirkend ab Vertragsbeginn nachberechnet“, so die Finanzaufsicht.

So soll die Sparkasse und andere Banken Hunderttausend Kunden 1,5 Jahrzehnte lang Zinsen vorenthalten haben. Die Bafin sagt, dass die Sparkasse die „Rechtssprechung ignoriert“ und „die unwirksamen Klauseln bewusst kommentarlos weiterverwendet“ haben.

Die Banken halten jedoch daran fest, dass sie alles richtig gemacht hätten. Die Verbraucherzentrale Sachsen spricht von 4000 Euro fehlenden Zinsen pro Person im Schnitt. Bei einigen sind es sogar bis zu 25.000 Euro.

Aufgefallen ist der Vorfall, weil die Sparkasse vor einige Zeit angefangen hat, alte Prämiensparverträge zu kündigen. Das machte die Kunden sauer, die das ganze prüfen ließen. Dabei stellte sich heraus, dass die Zinsen falsch berechnet wurden.

So bekommst du dein Geld von der Sparkasse zurück:

Bitte deine Sparkasse, die Zinsen nach den Angaben des Bundesgerichtshofs neu zu berechnen. Die Vorgaben findest du hier <<< Wichtig: Setze dafür eine Frist. Lass das Angebot der Sparkasse nachrechnen. Ist das Angebot gut, nimm es ruhig an. Bist du mit dem Angebot nicht einverstanden, wende dich an die örtliche Verbraucherzentrale. Frag nach, ob sie vorhat, die Sparkasse im Rahmen einer Musterfeststellungsklage zu verklagen. Falls deine Verbraucherzentrale nicht klagen kann oder will, sprich mit deiner Rechtsschutzversicherung. Suche dir außerdem einen guten Anwalt, der sich in dem Bereich auskennt. Willst du nicht selbst klagen, kannst du dich an die Schlichtungsstelle der Sparkasse beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) melden.

Wichtig zu wissen: Bei einigen Verträgen ist es bereits verjährt, Einspruch gegen die Zinsberechnung zu erhaben. Prüfe dazu am besten deinen Sparvertrag noch einmal.

Sollte die Allgemeinverfügung Finanzaufsicht Bafin dieses Jahr kommen, könnte es laut „Spiegel“ möglich sein, dass die Sparkasse auf den Verjährungseinwand verzichtet und von allein neu ausrechnet. (ldi)