Sparkasse: Störung! Mit heftigen Konsequenzen für die Kunden

Sparkassen-Kunden verärgert: Derzeit kommt bei vielen kein Geld an.

Keine Kohle auf dem Konto? Vor diesem Problem stehen derzeit viele Kunden der Sparkasse.

Und zwar nicht, weil sie ihr Geld verprasst haben, sondern weil es technische Probleme bei der Sparkasse gibt. Laut „Bild“ kommen derzeit bei vielen Kunden kein Lohn, kein Kindergeld und keine anderen Überweisungen auf den Konten der Empfänger an.

Sparkasse mit technischen Problemen: Kunden erhalten kein Geld

Ein Sprecher des Unternehmens erklärte, dass es in den vergangenen Tagen zu den technischen Schwierigkeiten gekommen sei. Sie sollen zum Großteil bereits behoben sein: „Am Freitag konnten bereits 97 Prozent der Transaktionen vom Donnerstag bearbeitet werden“, sagte er gegenüber der „Bild“.

Bei vielen Sparkassen-Kunden kamen in den vergangenen Tagen keine Überweisungen an. (Symbolbild) Foto: imago images / Schöning

„Da am Wochenende keine Buchungen durchgeführt werden können, wurden die restlichen Transaktionen direkt am Montagvormittag bearbeitet, sodass im Laufe des Tages alles abgewickelt werden sollte“, sagte der Sprecher am Montag.

Kunden verärgert: Sparkasse informiert nicht ausreichend

Auf diese Transaktionen warten viele Kunden allerdings noch immer. Über die sozialen Medien beschwerten sich viele Sparkassen-Kunden bei der Bank. „Abgänge werden gebucht, Vormerkungen vermerkt, aber kein Kindergeld zu sehen“, bedauert eine Frau auf der Facebook-Seite der Sparkasse.

Eine andere Kundin schreibt: „Kein öffentliches Statement, keine Entschuldigung und erst recht kein Geld auf dem Konto, welches schon seit Donnerstag (!) auf meinem Konto sein sollte.“

Das Problem für viele Sparkassen-Kunden: Ohne Geldeingang können auch keine Daueraufträge abgeschickt werden. „Und auf den Mahnungsgebühren bleiben wir auch noch sitzen oder was?“, befürchtet ein Kunde.

Weitere Verzögerungen seien nach Angaben der Sparkasse noch am Montag möglich, da sich viele Aufträge angestaut hätten. Das schreibt die Sparkasse in einem Kommentar.

Sparkasse entschuldigt sich bei verärgerten Kunden

Das Geldinstitut reagiert mit Verständnis über die unfreiwilligen Geldprobleme der Kunden.

„Wir haben Verständnis für Ihren Ärger und bitten um Entschuldigung für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass wir alle noch offenen Transaktionen im Laufe des heutigen Tages final bearbeiten werden“, entschuldigen sich Mitarbeiter der Sparkasse bei vielen wütenden Kunden bei Facebook.

Laut dem Onlineportal „allestoerungen.de“ sind Kunden in ganz Deutschland betroffen. „Netzwelt.de“ stellt vor allem in Essen, Köln, Viersen, Berlin, Lauscha und Stuttgart gehäuft Störungen fest. (vh)