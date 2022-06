Sparkasse schlägt Alarm: Kunden soll bald DAS drohen

Die Inflation macht vielen Deutschen mächtig zu schaffen. Die Sparkasse schlägt deshalb nun Alarm!

Zum Sparen reiche das Geld nicht, so die Sparkasse. Vor allem für Eigenheimbesitzer könne das zum Problem werden.

Sparkasse: Viele Kunden haben keinerlei Rücklagen

Haushalte in Deutschland verlieren zunehmend die Fähigkeit, Rücklagen zu bilden, so eine aktuelle Warnung der Sparkasse. Das berichtet die „Welt“. Selbst wer ein Haushaltseinkommen von 3.000 Euro habe, schaffe es aktuell nicht, etwas anszuparen. Schwierigkeiten haben demnach auch all jene, die einen Kredit abbezahlen müssen, wie Eigenheimbesitzer. Dieses Phänomen werde sich in Zukunft noch verschlimmern, heißt es weiter.

Laut der Sparkasse kommen düstere Zeiten auf ihre Kunden zu. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Schuld daran sei die Inflation in Deutschland. „Schon jetzt haben 42 Prozent der deutschen Haushalte keine Sparfähigkeit mehr“, so Liane Buchholz, Präsidentin des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe (SVWL). Ihre bittere Prognose: Bereits im Herbst 2022 werde der Prozentsatz bei 60 Prozent liegen, denn die Inflationsrate werde bis dahin auf neun Prozent oder mehr klettern.

Schon jetzt müssten viele Haushalte ihre Ersparnisse anbrechen, um über die Runden zu kommen. Die Sparkasse spüre deutlich, dass Geld von den Konten abfließe.

Politik muss Haushalten unter die Arme greifen, fordert die Sparkasse

Buchholz ruft die Politik daher auf, zeitnah etwas zu unternehmen. „Denn die Sparunfähigkeit von heute ist die Altersarmut von morgen“, so die Bankerin, deren Verband 54 Sparkassen im Westen der Republik mit gut sechs Millionen Kunden vertritt. „Es ist die Aufgabe der Politik, den betroffenen Haushalten unterstützend zur Seite zu stehen. So verstehe ich aktuell auch das 9-Euro-Ticket und die Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe. Aber wir werden hier noch andere Entscheidungen sehen, da bin ich mir ganz sicher. Denn wir erleben gerade, wie die Inflation die Spaltung der Gesellschaft vorantreibt. Und diese Spaltung kommt unmittelbar im Erleben der Menschen an.“

Doch das ist noch nicht alles, denn auch im Immobilienbereich drohe eine Krise – und das obwohl die Problematik aktuell in den Darlehenszusagen noch überhaupt nicht angekommen sei. Dennoch seien diesbezüglich aufkommende finanzielle Engpässe der Haushalte zu erwarten. „Wir werden in den nächsten Jahren einen erheblichen Einbruch in der Baubranche erleben“, prognostiziert sie. Und weiter: „Wer jetzt einen Kredit über 500.000 Euro für eine Immobilie aufnimmt, muss 10.000 Euro mehr ausgeben als noch 2021.“

Von einer zu platzen drohenden Immobilienblase möchte Liane Buchholz noch nicht sprechen. Die Gefahr, dass sich viele Haushalte Anschlussfinanzierungen bald nicht mehr leisten können, sei jedoch nicht zu unterschätzen. „Viele könnten ihr Haus verlieren“, so Buchholz laut „Welt“. „Wenn ein Kunde keine Sparfähigkeit hat, dann hat er auch nicht die Fähigkeit, ein Darlehen zurückzuzahlen“, so ihr bitteres Fazit. (alp)

