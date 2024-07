Sparkasse: SEK stürmt Filiale im Saarland – Leichenfund im Keller

Große Aufregung gab es am Mittwochmittag (3. Juli) in einem Gebäude der Sparkasse. Gegen 13 Uhr bekam die saarländische Polizei einen Anruf, dass eine regungslose Person im Gebäude der Sparkasse am Großen Markt in Saarlouis im Saarland gefunden wurde.

Daraufhin kam die Polizei mit einem Großaufgebot des Landespolizeipräsidiums – inklusive SEK – und Rettungsdienstes zu der Sparkassen-Filiale.

Sparkasse: SEK durchsucht Gebäude – im Keller wurde Leiche gefunden

Die Beamten suchten gemeinsam mit dem Rettungsdienst das gesamte Gebäude am Großen Markt ab. Die Beamten konnten im Keller aber nur noch eine Leiche finden.

Nach ersten Informationen soll ein möglicher Schusswaffengebrauch in Verbindung mit der Leiche stehen. Aufgrund einer möglichen Gefahr räumte die Polizei deshalb den Bereich und sperrte ihn auch komplett. Im weiteren Verlauf involvierte die Polizei auch das SEK und weitere Beamte in die unübersichtliche Situation. Umbauarbeiten innerhalb des Sparkassen-Gebäudes sorgte dabei für zusätzliche Schwierigkeiten.

Nach einer gründlichen Untersuchung und weiteren Ermittlungen haben sich die Hinweise auf einen Schusswaffeneinsatz aber nicht bestätigt. Beim Einsatz waren auch Beamte des Dezernats für Straftaten gegen das Leben sowie Rechtsmediziner eingebunden.

Zur Leiche können derzeit keinen weiteren Angaben gemacht werden, heißt es vom Landespolizeipräsidium Saarland. Die Tatortaufnahme sowie die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Vorfalls in der Sparkassen-Filiale dauern an.