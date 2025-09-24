Sparkasse, Postbank und Co. prüfen bald jede deiner Überweisungen – das sollten Kunden wissen

Demnächst könnten die Sparkasse, Postbank und andere Banken genauer auf deine Überweisungen schauen. Neue Prüfmechanismen sollen verdächtige Transaktionen effektiver erkennen und Geldwäsche oder Betrug verhindern.

Doch was bedeutet das für dich als Kunde? Werden alltägliche Überweisungen nun komplizierter? Und welche Daten schauen sich Banken hierbei an? Erfahre hier, wie die Änderungen dein Banking beeinflussen könnten und was du unbedingt beachten solltest, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

Änderung bei der Sparkasse & Co.

Wie „chip.de“ berichtet, gilt ab dem 9. Oktober 2025 in der gesamten EU eine neue Regelung, die Überweisungen sicherer machen soll. Banken sind dann verpflichtet, vor dem Absenden einer Überweisung zu prüfen, ob der eingegebene Empfängername und die IBAN übereinstimmen.

Mit dem Verfahren „Verification of Payee“ (VOP), also der Empfängerüberprüfung, werden Überweisungen automatisch geprüft. Sobald Kunden von Sparkasse und Co. Name und IBAN angeben, überprüft die Bank diese Angaben mit den Daten der Empfängerbank. Dieses Ergebnis liegt meist in wenigen Sekunden vor.

Das ist das Ziel der Neuerung!

Falls die Angaben nicht übereinstimmen, erhält der Kunde eine Warnung, bevor die Überweisung ausgeführt wird. Wichtig hierbei: Auch wenn die Prüfung fehlschlägt, können Nutzer die Überweisung auf eigenes Risiko dennoch durchführen. Ziel dieser Neuerung ist es, Fehlüberweisungen und Betrug durch falsche Empfängerdaten frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden.

Laut „chip.de“ gilt die Empfängerprüfung für alle Euro-Überweisungen innerhalb des Euroraums, egal ob sie über den PC, eine Banking-App oder am Schalter durchgeführt werden. Vollständig verbindlich wird diese Regelung ab dem 9. Juli 2027 europaweit umgesetzt. Überweisungen in Länder außerhalb der EU, wie die Schweiz oder Großbritannien, sind von dieser Prüfung jedoch ausgenommen.