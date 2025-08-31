Sparkasse warnt Kunden nach Paypal-Störung – sie sollten dringend handeln

Zuletzt war der Zahlungsdienst Paypal von einer Mega-Störung betroffen. Am vergangenen Montag (25. August) war das auch für Kunden der Sparkasse deutlich zu spüren. Zahlungen brachen ab, Abbuchungen waren plötzlich nicht mehr möglich – bei Millionen Kunden-Konten ging plötzlich nichts mehr (mehr dazu erfährst du hier >>>).

Seit Dienstagmorgen sind die Probleme bei Paypal wieder behoben und auch Sparkassen-Kunden können ihre Konten wieder ganz normal benutzen. Doch immer wieder kommt es jetzt erneut zu Störungen. Das Kreditinstitut schlägt jetzt Alarm.

Sparkasse muss vor Paypal-Gefahr warnen

Denn nach der großen Paypal-Störung melden jetzt immer mehr Sparkassen-Kunden dubiose Anrufe. Hinter denen soll angeblich das Kreditinstitut stecken und Konto-Inhaber über eine „Reparatur von Paypal-Transaktionen“ informieren.

+++ Paypal-Störung sorgt weiterhin für Probleme – Händler stoppt alle Zahlungen +++

Dahinter steckt aber nicht wirklich die Sparkasse, sondern fiese Betrüger, die aus den Paypal-Problemen Profit schlagen wollen. Ihr Ziel: An deine PINs, TANs oder Passwörter zu gelangen, um so Zugriff zu deinem Konto zu bekommen.

Sparkassen-Kunden müssen handeln

Doch Kunden sollten jetzt eines bedenken: Weder die Sparkasse noch Paypal würde Kunden am Telefon über solche Probleme informieren. Die Betrüger setzen die Anrufer oftmals massiv unter Druck und geben ein kurzes Zeitfenster vor, innerhalb dessen sie handeln sollen. Auch die Frage nach persönlichen Daten und TANs sollte Konto-Inhaber bereits hellhörig machen und Warnzeichen genug sein. An den Telefonnummern an sich ist der Betrug laut Sparkasse leider nur selten zu erkennen, wirken sie täuschend echt.

Weitere News für dich:

Die Sparkasse rät Paypal-Kunden jetzt, niemals ihre PIN, TAN oder Passwörter an Dritte weiterzugeben und das Telefon-Gespräch sofort zu beenden. Im Anschluss sollte umgehend die Sparkasse kontaktiert werden. Sollten Daten an die Telefon-Betrüger weitergegeben worden sein, so sollten Konto-Inhaber keine Zeit verlieren und sofort ihr Konto über die Hotline 116116 sperren lassen. Alternativ wird das Konto auch durch die dreimalige falsche Eingabe der PIN beim Online-Banking gesperrt.