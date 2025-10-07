Neuerung beim Bezahlen! Sparkassen-Kunden können sich freuen

Jetzt wird das Einkaufen mit der Sparkasse noch attraktiver: Bis zum 30. Oktober 2025 können Kunden nicht nur Payback Punkte sammeln, sondern auch Gewinner von außergewöhnlichen Preisen werden. Im großen Gewinnspiel haben alle, die ihre Sparkassen-Card mit Payback verknüpfen, die Chance auf eine Million Payback Punkte.

Die Teilnahme ist kinderleicht und kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht notwendig – einfach die Sparkassen-Card im Online-Banking mit dem Payback Konto verbinden und schon ist man dabei.

Sparkasse und Payback im Team

Dank der Kooperation zwischen Sparkasse und Payback sammeln Kunden ab sofort bei jedem Einkauf im regionalen Handel automatisch Punkte, wenn sie ihre Karte nutzen. Zum Start nehmen vor allem Anbieter aus der „S-Vorteilswelt“ teil. Ab Herbst 2025 sollen auch große, nationale Payback Partner hinzukommen.

„Wer mit der Sparkassen-Card bezahlt, profitiert von einem bequemen Zahlverfahren und sammelt gleichzeitig Payback Punkte – ganz automatisch und ohne zusätzliche Karte“, erklärt Thomas Schnabel, Pressesprecher der Sparkasse Hellweg-Lippe. „Und mit etwas Glück wird daraus sogar ein Millionen-Punkte-Gewinn.“

Mehr digitale Vorteile

Zusätzliche Punkte gibt es nicht nur beim Einkaufen, sondern auch bei Reisebuchungen, Eventtickets und vielem mehr rund um die S-Vorteilswelt. Kunden können ihren Punktestand jederzeit im Online-Banking einsehen und so immer den Überblick behalten.

Wer an der Aktion teilnehmen will, muss lediglich im Aktionszeitraum vom 1. Oktober bis 30. Oktober 2025 seine Sparkassen-Card mit Payback verknüpfen. Das Besondere: Für jeden Tag wird ein Gewinner oder eine Gewinnerin ausgelost – zahlreiche Chancen also auf den großen Punktesegen!

Punktesammeln mit der Sparkasse leicht gemacht

Die Sparkasse zeigt sich mit dieser Aktion erneut kundenorientiert. Ohne eine zusätzliche Payback Karte mitzunehmen, wird das Punktesammeln einfacher als je zuvor. Nutzer können sich außerdem darauf freuen, dass bald auch bekannte Marken und Partner hinzukommen, bei denen sich das Sammeln noch mehr lohnt.

Mit etwas Glück wird einer der Sparkassen-Kunden dank der Aktion zum Punkte-Millionär – ein guter Grund, bald einzusteigen!