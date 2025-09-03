Erste Bank schafft Bargeld in Filialen ab! Ziehen Sparkasse und Co. bald nach?

In Bayern hat die österreichische Oberbank ihren Bargeldservice an mehreren Filialen eingestellt, darunter in München und Unterschleißheim. Kassen und Automaten wurden entfernt.

Kunden sollen Bargeld alternativ bei Automaten anderer Banken oder an Supermarktkassen abheben. Gleichzeitig sind die Öffnungszeiten deutlich eingeschränkt worden. Weitere Standorte sollen diesem Modell folgen. Könnten auch andere Banken wie die Sparkasse nachziehen?

Oberbank gibt kein Bargeld mehr raus

Die Oberbank begründet ihren Schritt mit veränderten Kundenwünschen: Online-Banking und Kartenzahlung hätten Vorrang. Verbraucherschützer kritisieren diesen Kurs. Ältere oder weniger digital affine Menschen könnten dadurch benachteiligt werden.

Andere Banken wie die Deutsche Bank und die Sparkasse wollen am Bargeldservice festhalten. Die Stadtsparkasse München installiert sogar neue Automaten, wie „Bild“ berichtet.

Verbraucher schätzen Bargeld nach wie vor

Obwohl digitale Zahlungen auf dem Vormarsch sind, bleibt Bargeld in Europa beliebt. Laut einer Studie der Europäischen Zentralbank werden über die Hälfte aller Einkäufe in bar bezahlt. Viele schätzen daran Privatsphäre und den besseren Überblick über ihre Ausgaben. Besonders bei kleinen Beträgen oder Zahlungen unter Privatpersonen wird Bargeld häufig genutzt.

Mehr als 60 Prozent der Menschen in Deutschland sehen Bargeld als unverzichtbar an. Dennoch nimmt die Nutzung weiter ab. Die Sparkasse reagiert mit neuen Konzepten, um Kunden den Zugang zu erleichtern. Der Streit um ein „Recht auf analoges Leben“ zeigt, wie wichtig das Thema für Verbraucher bleibt.

