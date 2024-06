Sparkasse: Mann hebt Geld am Automaten ab – nur Minuten später trifft ihn der Schlag

Vor allem Sparkassen-Kunden sind nicht davor gefeit, Opfer von Betrügern zu werden. Sogenannte „Phishing“-Maschen, mit denen Unbekannte diverse Kunden großer Unternehmen in die Falle locken wollen, gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Deshalb sollten gefühlt bei jeder Mitteilung, die sie erhalten, die Alarmglocken schrillen.

Seltener sind in Zeiten des Online-Bankings dagegen Betrugsfälle am Geldautomaten oder in der Nähe von Sparkassen-Filialen geworden. Doch ausgerechnet ein Rentner aus NRW wurde jetzt mal wieder Opfer eines dreisten Räubers.

+++ Sparkasse: Schock-Nachricht geht um – alle Kunden betroffen +++

Sparkassen: Plötzlich bittet Unbekannter um Hilfe

Am Dienstag (18. Juni) soll sich der Betrug laut „Soester Anzeiger“ ereignet haben. Ein 82-Jähriger aus Werl (Kreis Soest) hatte gerade Geld am Sparkassen-Automaten abgehoben. Als er sich auf den Rückweg zu seinem Auto machte, sprach ihn auf einmal ein Unbekannter an.

Auch interessant für dich: Sparkasse & Volksbank: Gebühren-Änderung beim Geld abheben – Kunden trifft der Schlag

Er bat ihn, ihm Kleingeld für den Parkautomaten zu wechseln. Heutzutage wohl ein Problem vieler Kunden, wenn man nicht gerade per Karte seine Parkgebühr begleichen kann. Gerade als der 82-Jährige sein Portemonnaie zückte, warf der Unbekannte ihm eine 2-Euro-Münze hinein und wollte dem Rentner bei der Kleingeld-Suche zuvor kommen. Geistesgegenwärtig zog dieser seine Geldbörse zurück und gab dem Unbekannten selbst seine Wechsel-Münzen. Mit einem Dank war der Mann schnell wieder verschwunden. Wenig später machte der Sparkassen-Kunde aus NRW allerdings eine unheilvolle Entdeckung.

Polizei ermittelt

Denn wenig später stellte der Werler fest, dass sein zuvor abgehobenes Bargeld der Sparkasse verschwunden war. Wie hoch die gestohlene Geldsumme war, ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den unbekannten Betrüger. Der Senior konnte trotz des plötzlichen Überfalls immerhin noch eine Beschreibung des Tatverdächtigen abgeben.

Weitere Sparkassen-News:

Er soll etwa 1,80 Meter groß und kräftiger Staue sein. Er sprach gebrochen Deutsch und hatte einen südländischen Akzent. Hinweise zum Betrug kannst du den Ermittlern aus NRW per Telefon unter 02922/91000 melden.