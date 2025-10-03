Sparkassen-Kunde plaudert Geld-Trick aus – „Sowas verrät man doch nicht“

Na, das klingt ja fast zu gut, um wahr zu sein…

Ein Sparkassen-Kunde hat im Netz unter einem Facebook-Beitrag des Geldinstituts ganz öffentlich einen Trick ausgeplaudert, wie er sich mithilfe der Sparkasse – und einer großen Portion Glück – regelmäßig ein paar Euros mehr dazu verdient. Sogar von einigen „Schätzen“ spricht er dabei.

Sparkassen-Kunde verrät Geld-Trick

Auch wenn kontaktloses Bezahlen via Karte oder Smartphone immer beliebter wird, hängen viele Deutsche nach wie vor noch am Bargeld. Und wer beispielsweise im Supermarkt oder Restaurant bar bezahlt, der wird an der Kasse sicherlich schon einmal mitbekommen haben, wie das Personal Papierrollen voller Geldmünzen geöffnet hat, um den Wechselgeldvorrat in den Kassen aufzufüllen.

Was viele nicht wissen: Man muss kein eigenes Gewerbe mit Kassenpersonal führen, um solche Münzrollen zu bekommen. Jeder Sparkassen-Kunde kann sich solche Rollen auch für den Privatgebrauch holen. Man lässt die entsprechende Summe vom Konto abheben und erhält das Geld dann in Form der ausgewählten Münzrollen zurück.

Und genau das macht der anfangs erwähnte Sparkassen-Kunde einmal im Monat beim Geldinstitut seines Vertrauens – in der Hoffnung, dass ihm die Glücksgötter hold sind.

Sammlerstücke in Münzrollen

Dein sein gesamter Plan beruht darauf, dass sich in den Papierrollen seltene Sammlermünzen oder Münzen mit Fehlprägungen befinden. Wie die Sparkasse selbst verrät, gibt es einzelne 2-Euro-Münzen, die extrem hohe Sammlerwerte erzielen können.

Beispiele sind hier etwa die Münzen aus kleinen Zwergstaaten wie Monaco, dem Vatikan oder San Marino. Aufgrund der geringen Einwohnerzahl werden dort auch nur limitierte Auflagen geprägt – und sind daher bei Sammlern in anderen europäischen Ländern äußerst beliebt. Aber auch Sondermünzen wie die Monaco-Auflage mit dem Portait von Grace Kelly können bis zu 3.300 Euro einbringen!

„Ich habe schon wirklich Schätze rausgezogen, wie Monaco oder Vatikan. Unter anderem auch Münzen mit geringer Prägezahl“, berichtet der Sparkassen-Kunde. Seiner Erfahrung nach tauchen in Münzrollen viele Exemplare auf, die nur selten bis nie ihren Weg ins reguläre Wechselgeld wie etwa an der Supermarktkasse finden würden.

Die Sparkasse reagiert prompt auf die Schilderungen dieses Kunden auf ihrem Facebook-Account – und schreibt ganz trocken „Interessant.“ dazu. Deutlich emotionaler reagiert eine andere Nutzerin, die dem Kunden scherzhaft-mahnend schreibt: „Sowas verrät man doch nicht“.

Wichtiger Hinweis: Je nach Sparkasse wird die Ausgabe jedoch unterschiedlich gehandhabt: Mal bekommt man das Geld direkt in der Bankfiliale, mal wird es per Post verschickt. Einige Sparkassen erheben für die Auszahlung in Form von Münzrollen auch entsprechende Zusatzgebühren – bei der Sparkasse Mittelfranken-Süd sind das beispielsweise 30 Cent pro Münzrolle.