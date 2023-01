Sparkasse: Kunden erhalten Aufforderung zur Identitätsbestätigung – DAS steckt dahinter

Im Mail-Postfach befindet sich plötzlich eine neue Nachricht von der Sparkasse, die dazu auffordert, die Identität zu bestätigen. Alles sieht seriös aus und die Mail könnte auch tatsächlich von der Sparkasse sein.

Doch beim genauen Hinsehen fällt auf, dass es sich um eine fiese Masche handelt. Viele Betrug-Mails sind auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen, das macht sie besonders tückisch. Doch bei der hier, die angeblich von der Sparkasse kommt, solltest du ganz genau aufpassen.

Sparkasse: Kunden aufgepasst!

Betrüger versuchen es immer wieder mit allen möglichen Maschen, um an die Kontaktdaten und das Geld von Menschen zu kommen. Nun steht die Kundschaft der Sparkasse im Fokus der Diebe. Dieses Mal haben Kunden eine Mail erhalten, wo sie ihre Identität bestätigen müssen.

Damit in Zukunft das neue und vor allem sichere „2SMS-Verfahren“ genutzt werden kann, müsse hierfür eine Datenüberprüfung stattfinden. Die Daten werden dabei natürlich nur für diese Überprüfung genutzt, heißt es in der Fake-Mail.

Wer sich bis zum 21. Januar 2023 nicht daran hält, muss damit rechnen, dass sein Konto für immer deaktiviert wird. „Die unpersönliche Anrede, die Fristsetzung und die Drohung sprechen hier eindeutig für einen Betrugsversuch“, warnt die Verbraucherzentrale auf ihrer Seite, die die Betrüger-Mail veröffentlicht hat.

Betrüger wollen Infos von Sparkassen-Kunden

Den Kunden wird geraten, der Aufforderung unter keinen Umständen zu folgen, „um Ihre sensiblen Daten zu schützen. Phishing-Mails gehören immer unbeantwortet in den Spam-Ordner“, so die Verbraucherzentrale.

Wer solche Mails mit beigefügten Links bekommt, sollte auf keinen Fall draufklicken. Die Betrüger wollen am Ende die Daten haben, die am Ende missbraucht werden. Schütze dich und deine Daten und verschiebe deine Mail unbeantwortet in den Spam-Ordner. Die Kriminellen versuchen es dabei mit vielen Maschen. Wenn du wissen möchtest, was es noch für Maschen gibt, kannst du sie auf der Website der Verbraucherzentrale sehen.