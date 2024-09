Sparkasse: Wenn Kunden diese Mail erhalten, müssen sie sofort handeln

Klar, Geld ist nicht alles. Aber unser hart Erspartes wollen wir natürlich auch nicht verlieren. Daher müssen Kunden der Sparkasse aktuell besonders vorsichtig sein.

Es kann sein, dass ihnen eine E-Mail ins Postfach flattert, die es ganz schön in sich hat. Und es bleibt nur ein Weg, darauf zu reagieren.

Sparkasse: Mail erfordert schnellen Handlungsbedarf

Auch die Verbraucherzentrale warnt Kunden der Sparkasse eindringlich. Derzeit ist nämlich eine E-Mail im Umlauf mit dem Betreff „Wichtige Aktualisierung Ihrer Kontodaten“. Und die kommt nicht von der Sparkasse, sondern von Betrügern, die es auf dein Geld abgesehen haben.

In der typischen Phishing-Mail werden Kunden dazu aufgerufen, ihre Daten zu aktualisieren. Das wäre wichtig, um weiterhin die Dienstleistungen der Sparkasse nutzen zu können und Mitteilungen zu erhalten. Das Ganze würde auch nur wenige Minuten in Anspruch nehmen. Praktischerweise ist in der Mail gleich ein Button mit den Worten „Kontodaten jetzt aktualisieren“ zu finden. Man könnte meinen, dass den Kunden die Arbeit so erleichtert werden soll. Aber Pustekuchen! Das ist alles nur Fake. Also bloß nicht auf den Button klicken. Sonst könnten Betrüger an deine sensiblen Daten kommen und dir am Ende noch Geld klauen. Es gibt jetzt nur einen richtigen Weg, zu handeln.

Mail sollte sofort gelöscht werden

Und der heißt: löschen. Ab mit der gefälschten E-Mail in den Spam-Ordner. So haben die kriminellen Betrüger, die dahinterstecken, keine Chance an dein Geld zu kommen.

Auch bei dieser E-Mail weisen ein paar wichtige Details auf den Betrugsversuch hin: Die Nachricht enthält nur eine unpersönliche Anrede, es ist kein Logo der Sparkasse zu finden und die Absender-Adresse klingt ebenfalls sehr unseriös. Also immer genau hinschauen bei solchen Mails.

