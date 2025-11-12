Sparkassen-Kunden haben nur 30 Sekunden Zeit – sonst wird’s übel!

Vorsicht am Geldautomaten! Wer zu lange wartet, riskiert, seine Karte zu verlieren. Die Sparkasse hat eine Sicherheitsmaßnahme eingeführt, die Karten automatisch einzieht, wenn sie nach 30 Sekunden nicht genutzt werden. Ein akustisches Signal warnt zuvor. So sollen Kunden besser vor Diebstahl geschützt werden.

Auch andere Banken wie die Commerzbank und die Volksbank Raiffeisenbank bestätigen, dass diese Regel gilt. „Diese Zeit kann durch uns als Bank nicht verändert werden,“ erklärt die Commerzbank gegenüber „Chip“. Kunden sollten daher konzentriert bleiben und vermeiden, ihre Karte zu vergessen – sonst ist sie plötzlich weg.

Sparkasse: Was passiert mit der Karte?

Aber was tun, wenn die Karte eingezogen wurde? Bei der Sparkasse können sie meist sicher auf Rückgabe hoffen. Per Telefon vereinbaren Betroffene, ob die Karte zugeschickt oder in der Filiale abgeholt wird. Manche Sparkassen geben sie vor Ort direkt zurück – nach erfolgreicher Identifikation.

Anders läuft es bei der Commerzbank oder Deutschen Bank. Dort werden Karten gemeinsam mit dem Geldautomaten-Inhalt vernichtet. Kunden müssen dann den Sperrnotruf 116 116 wählen und eine Ersatzkarte beantragen. Auch Deutsche-Bank-Filialautomaten helfen meist nur eigenen Kunden, Fremdkarten werden grundsätzlich nicht rückerstattet.

Weitere Ursachen für eingezogene Karten

Nicht immer liegt es an der 30-Sekunden-Regel, wenn eine Karte plötzlich weg ist. Mögliche Gründe: gesperrte oder noch nicht aktivierte Karten, abgelaufene Gültigkeit, falsche PIN-Eingaben oder gar Automaten-Manipulation. Besonders Hacker können für Probleme sorgen – hier sollten Kunden sofort reagieren und die Bank kontaktieren.

Die Verbraucherzentrale empfiehlt wichtige Maßnahmen, bevor etwas schiefläuft. Dazu gehören: verdeckte PIN-Eingabe, niemals auf fremde Anweisungen achten und Automaten in Bankfilialen nutzen. Ein weiterer Tipp: Konzentriert bleiben, um Karten nicht versehentlich zurückzulassen. Mit diesen Tricks bleibt der Geldautomat ein sicherer Helfer.