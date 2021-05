Ein Mann lud sein Handy in einer Sparkasse auf.

Sparkasse: Mann will Handy in Filiale aufladen – jetzt ermittelt die Polizei gegen ihn

Eigentlich wollte ein Mann in einer Sparkasse nur sein Handy aufladen. Doch das wurde ihm zum Verhängnis.

Nur mal eben schnell sein Handy aufladen: Das wollte ein 27-Jähriger im Kreis Neu-Ulm. Den Ort, den er hierfür wählte, war jedoch etwas ungewöhnlich: Der Mann lud sein Handy in einer Sparkasse in Senden. Davon berichtet der „SWR“.

Sparkasse: Mann kassiert Anzeige

Er kassierte dafür eine Anzeige von der Polizei. Ein Zeuge soll die Beamten informiert haben. Daraufhin fand die Polizei den 27-Jährigen, wie er sein Handy in der Sparkassenfiliale an einer Steckdose aufgeladen hatte. Gegen den wohnungslosen Mann wurde eine Strafanzeige wegen Entziehen elektrischer Energie beantragt. Das Aufladen eines Handys kostet weniger als einen Cent an Strom.

Die Sparkasse selbst hat die Polizei nicht gerufen. Ein Zeuge soll es gewesen sein (Symbolfoto). Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Nachdem der Fall bekannt geworden war, brach in den sozialen Medien ein Shitstorm aus. In der Facebook-Gruppe „Du weißt, dass du aus Ulm/Neu-Ulm bist“ fanden sich einige ziemlich böse Kommentare. Einige boten dem Mann aber auch ihre Hilfe an.

Sparkasse hat nicht die Polizei gerufen

Die Sparkasse selbst hatte die Polizei dabei nicht verständigt. „Die Initiative für den Einsatz der Polizei ging nicht von der Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen aus. Wir werden die Angelegenheit nicht weiterverfolgen“, erklärte die Bank dem „SWR“. Ein Zeuge habe die Beamten hinzugerufen.

Glück im Unglück für den Mann: Es ist möglich, dass das Verfahren wegen Geringfügigkeit des Schadens eingestellt wird.

Glück im Unglück für den Mann: Es ist möglich, dass das Verfahren wegen Geringfügigkeit des Schadens eingestellt wird.