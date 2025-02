Sparkasse muss warnen – es geht um die Konten von Millionen Kunden

Kunden der Sparkasse gelangen immer wieder ins Visier von Betrügern. Passen Kunden nicht richtig auf und geben sensible Daten weiter, kann das bitter enden. Die Folge: Ihre Konten werden geplündert oder sie werden Opfer eines Identitätsdiebstahls.

Nun warnt die Sparkasse vor zwei tückischen Betrugsmaschen. Es geht um Konten von Millionen Kunden.

Sparkasse warnt vor Betrug: Phishing-E-Mails und SMS im Umlauf

Die Sparkasse informierte am 3. Februar über Phishing-E-Mails und -SMS, die Mitarbeiter vermehrt beobachten: In den Mitteilungen fordern Betrüger ihre Opfer im Namen der Bank dazu auf, eine Phishing-Webseite zu besuchen. Dies geschieht unter unterschiedlichen Vorwänden, wie beispielsweise einer angeblich ablaufenden TAN-Registrierung.

Auf die Phishing-Seiten sollten Betroffene allerdings nicht klicken. Folgen Kunden dem Link dennoch und geben sensible Daten wie Telefonnummern an, wird es gefährlich. Die Nummern könnten nach Angaben der Sparkasse für betrügerische Anrufe genutzt werden. Dabei verleiten die Anrufer Betroffene dazu, ein Gerät der Betrüger als vertrauenswürdig freizugeben, um so an ihr Geld zu kommen. Eine weitere Masche sorgt für zusätzliche Gefahren.

Betrug bei der Bank: Diese Masche ist besonders gefährlich

Hierbei geht es um Angriffe durch eine Schad-Software auf Windows-PCs. Bei dieser Masche klingt sich der Trojaner in Webbrowser wie Chrome, Edge oder Firefox ein. Aktiv wird er, sobald Kunden eine Überweisung über einen höheren Betrag durchführen. Er tauscht dann die eingegebene Empfänger-IBAN durch eine andere IBAN aus. Zudem kann es vorkommen, dass der Geldbetrag verändert wird.

Sparkassen-Kunden sollten also in hoher Alarmbereitschaft sein und die Freigabe der Überweisungen sorgfältig prüfen und sie nur freigeben, wenn alles korrekt angegeben ist.