Sparkasse: Achtung, Kontosperrung! Bei Kunden sollten jetzt alle Alarmglocken schrillen

Jeder Mensch liebt Online-Banking – jedenfalls solange es sicher ist. Um das Ersparte griffbereit, aber dennoch sicher verwahrt zu wissen, ist immer wieder aktives Handeln gefragt. Ruft die Sparkasse dich deshalb nun zur Verifizierung deiner Kontodaten auf? NEIN, TUT SIE NICHT!

Aktuell erreichen zahlreiche Kunden der Sparkasse Warnungen vor einer Kontosperrung. Doch Achtung: Diese Mails sind Phishing! Dreiste Betrüger geben sich in einer täuschend echt aussehenden Mail als Sparkasse aus, um dich auszunehmen.

Sparkasse: Warnung vor Kontosperrung ist Betrugsmasche

Die großen Banken in Deutschland und der Welt sind bei Kriminellen besonders beliebt, um in ihrem Namen an naive Kunden heranzukommen. Das Problem: Waren die Phishing-Versuche einst noch als amateurhafte Kopien deutlich erkennbar, sind sie heute kaum noch von echten Mails des Kreditinstituts zu unterscheiden.

+++ Sparkasse: Sorge um Kunden! Bankenchef schlägt Alarm – „Grobe Unverschämtheit“ +++

So auch bei der neusten Betrugsmasche. Die „Verbraucherzentrale NRW“ warnt vor den Mails, die angeblich von der Sparkasse im Umlauf sind. Darin wird zu einem Verifikationsprozess aufgefordert. Wer diesen nicht durchläuft, dem drohe die Kontosperrung. Wie so oft steckt hinter dem Link eine – ebenfalls täuschend echt aussehende – Website, mit der eingegebene Daten direkt bei den Betrügern landen.

Sparkassen-Verifizierung? Klicke NICHT auf den Link!

Im besten Fall wirst du nach dem Datenverlust „nur“ mit Spam vollgemüllt, bis dein Mail-Konto unbrauchbar ist. Im schlimmsten Fall ist all die Kohle weg, die du auf dem Konto bei der Sparkasse geparkt hattest. Deshalb empfiehlt die Verbraucherzentrale dringend: Klicke nicht auf diesen Link!

Mehr aktuelle Nachrichten:

Solltest du dir nicht ganz sicher sein, ob die Sparkasse wirklich was von dir will, schau dir die Absender-Adresse an und geh im Zweifel händisch in den Browser und logg dich bei der Sparkasse so ein, wie du es sonst auch tust.