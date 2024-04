Sparkasse führt angeblich neues Verfahren ein – Kunden sollten aufpassen

Kunden, die einem neuen Sicherheitsverfahren der Sparkasse nicht zustimmen, riskieren die Sperrung ihres Kontos.

Dies wird in einer aktuellen Mitteilung suggeriert, die derzeit von der Sparkasse an ihre Kunden verschickt wird. Doch was verbirgt sich wirklich hinter dieser angeblichen Sparkassen-Maßnahme?

Sparkasse: Diese E-Mail sorgt für Ärger

Laut Informationen von „inside-digital“ haben Kunden in der letzten Zeit eine E-Mail erhalten, in der geschrieben stand: „Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass ab dem 01. April 2024 unser neues Sicherheitsverfahren Sparkassen Secure+ in Kraft tritt.“

Durch das neue Verfahren wolle die Sparkasse angeblich die Sicherheit des Online-Banking-Kontos erhöhen. „Das neue System erstellt ein individuelles Profil für Sie, um Zugriffsrechte auf Ihr Konto in Sekundenschnelle zu authentifizieren, um Sie noch besser zu schützen“, heißt es in der E-Mail. Problematisch dabei ist, dass den Kunden, die nicht auf die Mail reagieren, das ganze Konto gesperrt werden soll. Doch Kunden sollten ganz genau in ihr E-Mail-Postfach schauen.

Sparkasse: Vorsicht vor dieser Betrugsmasche

Weiter heißt es in der E-Mail: „Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir gezwungen sind, Ihr Konto vorübergehend zu sperren, wenn die Umstellung auf das neue Sicherheitsverfahren nicht bis zum 01. April 2024 durchgeführt wird.“ Aber aufgepasst, hierbei handelt es sich um eine Betrugsmasche.

„Unter dem Vorwand der Einführung eines vermeintlich neuen „Sicherheitsverfahren Sparkasse Secure+“ wird versucht, Sie zum Aufruf einer betrügerischen Web-Seite (Phishing-Seite) zu bewegen“, warnt die Sparkasse. Über diese Phishing-Seite versuchen Betrüger an deine Online-Banking-Zugangsdaten kommen. Interessiert sind die Betrüger aber auch an deinen persönlichen Daten sowie der Nummer deiner Sparkassen-Card.

Das Notfallteam der Sparkasse warnt vor E-Mails mit Betreffzeilen wie „Neues Sicherheitsverfahren Sparkassen Secure+“. Es wird dringend davon abgeraten, Daten auf Phishing-Seiten einzugeben. Wer bereits Daten auf einer solchen Seite eingegeben hat, soll sich bei der Sparkasse melden. In diesen Fällen wird zur Sperrung des Online-Banking-Zugangs sowie der Kredit- und EC-Karte geraten.