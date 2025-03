Wer sich ein Konto bei der Bank anlegt, der zahlt in vielen Fällen eine monatliche Kontoführungsgebühr von etwa zehn Euro. Jetzt können Kunden allerdings sparen, denn die Sparkasse führt ein neues Kontomodell ein.

Wer ein solches Konto eröffnet, der muss keine Gebühren zahlen. Der Haken: Nicht jeder kann von dem neuen Angebot der Sparkasse profitieren.

Sparkasse führt neues Konto ein – Kunden zahlen keine Gebühren

Angeboten wird das neue Konto von 1822direkt, einem Unternehmen der Frankfurter Sparkasse. Die Bank bietet das neue Girokonto „GiroDirekt“ an und wirbt damit, keine Kontoführungsgebühren zu erheben.

Das gilt aber nur bei einem monatlichen Geldeingang von 700 Euro monatlich und für alle Neukunden unter 30 Jahren. Wer die Kriterien nicht erfüllt, der zahlt für das Angebot eine Kontoführungsgebühr von 4,90 Euro im Monat.

„GiroDirekt“ bietet Vorteile: Das erwartet Kunden

Neben dem Ersparnis bietet die Bank in dem Angebot zusätzlich Extras wie eine kostenfreie Sparkassen-Girocard mit V-Pay an. Mit der Girocard können Kunden an allen der über 21.000 Sparkassen-Geldautomaten kostenlos Geld abheben. Die V-Pay-Funktion ermöglicht es zudem, dass die Karte auch in anderen europäischen Ländern beim Bezahlen akzeptiert wird.

Wer Interesse an dem Sparkassen-Angebot hat, erhält optional auch eine Visa Classic oder Visa Gold Kreditkarte, die im ersten Jahr kostenlos ist. Zweiteres bietet sich für Reiseliebhaber an, denn einige Auslandsversicherungen sind hier inklusive. Neukunden, die sich zusätzlich ein Tagesgeldkonto zulegen und bis zu 250.000 Euro dort parken, erhalten zudem 2,75 Prozent Zinsen in den ersten vier Monaten.