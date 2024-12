Sparkasse schränkt Konten ein – Kunden fassungslos

Die Nachricht kommt plötzlich: Die TAN-Registrierung bei Kunden der Sparkasse sei abgelaufen und es drohen Kontoeinschränkungen. Ein Schock für Kontoinhaber! Wir klären auf, was hinter der ominösen E-Mail steckt…

Die E-Mail gerät im November 2024 in den Umlauf. Darin werden Kunden, die ein Konto bei der Sparkasse haben, gewarnt, dass sie die drohenden Einschränkungen auf ihr Konto schnellstmöglich vermeiden müssen. Der Grund: Die TAN-Registrierung laufe aus Sicherheitsgründen zum 29. November ab.

Sparkasse droht mit Kontoeinschränkung

Die vermeintliche Sicherheitsmaßnahme durch die Sparkasse hat jedoch einen ganz anderen Hintergrund. Bei der Aufforderung, die Legitimation für die TAN-Registrierung zu erneuern, handelt es sich nämlich um eine sogenannte Phishing-Mail! Mittels Phishing-Mails versuchen Kriminelle online an deine persönlichen Daten zu kommen oder sich Zugangsinformationen zu beschaffen. In den Mails gibt es meistens gefährliche Links oder Anhänge, die dich in die Falle locken sollen.

Ob es sich um eine Phishing-Mail, oder eine tatsächliche Warnung von der Sparkasse handelt, kannst du leicht herausfinden. Beispielsweise haben Phishing-Mails oftmals eine sehr unpersönliche Anrede, eine unseriöse Absenderadresse und eine sehr kurze Fristsetzung, damit die Betrugsopfer ohne viel Nachzudenken auf die Masche reinfallen.

Verbraucherzentrale warnt

Die Verbraucherzentrale warnt, auf die Links oder Anhänge in den Phishing-Mails zu klicken. Sie sollten immer sofort in den Spam-Ordner verschoben werden. Darüber hinaus sollten Sparkassen-Kunden immer auf der offiziellen Seite oder in der App überprüfen, ob dort ähnliche Aufforderungen zu finden sind.

Auch in der Phishing-Mail, die derzeit im Umlauf ist, drohen Betrüger Sparkassen-Kunden mit einer Einschränkung des Kontos. Um diese zu verhindern, werden sie aufgefordert, die TAN per Link zu reaktivieren. Diesen Link solltest du nicht anklicken!