Sparkasse, ING und Co: Neue Pflicht kommt! Tausende Kunden betroffen

Achtung! Sparkasse, ING und Co. stehen große Änderungen bevor. Der Zahlungsverkehr in Europa bekommt ab Herbst 2025 eine neue Pflichtregelung, die auch die Kunden zu spüren bekommen werden.

Immer wieder gelingt es Betrügern, hohe Geldsummen ihrer Opfer über manipulierte Überweisungsdaten oder gefälschte Rechnungen umzuleiten. Sparkasse, ING und Co. stehen daher seit Jahren unter Druck sich besser zu schützen. Ab dem 9. Oktober 2025 tritt nun eine neue Regel in Kraft, die Kunden vor finanziellen Verlusten schützen soll. Die Umstellung betrifft Millionen Banken und könnte weitreichende Folgen auf den Zahlungsverkehr haben – denn sie betrifft die Überweisungen.

Große Veränderung bei Sparkasse, ING und Co.

Am 9. Oktober 2025 tritt eine neue Pflicht für Sparkasse, ING und Co. in Kraft und die Institute müssen ein neues Verfahren einführen. Die Regel besagt, dass Überweisungen in Zukunft nicht mehr nur nach IBAN, sondern auch nach dem angegebenen Empfängernamen überprüft werden sollen – und zwar in ganz Europa.

Beim „Verification of Payee“-Verfahren (VoP) wird bei jeder Überweisung ein Abgleich zwischen den Daten des Empfängers und der IBAN durchgeführt. Wenn der Name nicht übereinstimmt, erhalten Kunden einen deutlichen Warnhinweis, wie „nextg“ berichtet. Wenn du trotz der Warnung Geld überweist, trägst du die Verantwortung. Sollten IBAN und Empfängername übereinstimmen, übernehmen allerdings Sparkasse, ING und Co. die Haftung im Problemfall. So sind vorsichtige Kunden zwar mehr geschützt, können jedoch auch klar zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie die Warnung ignorieren.

Darauf solltest du achten

Aber lösen schon kleine Fehler eine Warnung aus? Abweichungen wie Umlaute oder Groß- und Kleinschreibung sollen kein Warnsignal auslösen. Wer allerdings Tippfehler oder falsche Angaben macht, bekommt ein negatives Signal. So solltest du besonders bei Firmennamen aufpassen und darauf achten, die Daten exakt aus der Rechnung zu übernehmen!

Auch Echtzeitüberweisungen fallen unter das neue Prüfverfahren. Da die Zahlungen kaum rückgängig gemacht werden können und innerhalb von Sekunden ablaufen, sind Kunden hier zusätzlich abgesichert. Sparkasse, ING und Co. bereiten sich schon jetzt intensiv auf die Umstellung, bei der sich die gewohnten Abläufe grundlegend ändern werden, vor.