Kunden von ING, Sparkasse & Co. machen es deutlich – es geht ums Bargeld

Auch wenn sich das Bargeld in Deutschland nach wie vor großer Beliebtheit erfreut, setzen viele Kunden von Sparkasse, ING & Co. beim Bezahlen immer häufiger auf die kontaktlose Variante. Und das auch bei vergleichsweise geringen Beträgen.

Satte 87 Prozent aller Transaktionen im ersten Halbjahr 2025 wurden mit Girocard, Smartphone oder Smartwatch getätigt. Sind die Tage des Bargeldes also gezählt? Für viele Bankkunden eine Horror-Vorstellung. Daher lohnt sich hier ein genauerer Blick.

Kontaktlose Zahlungen wird immer beliebter

Ein Leben ohne Bargeld ist für viele Menschen in Deutschland undenkbar. Das geht auch aus den Reaktionen unserer Leser hervor, als wir kürzlich über die steigende Zahl an kontaktlosen Transaktionen berichteten.

Viele Verbraucher verbinden mit Bargeld ein Gefühl von Freiheit und Sicherheit. Man kann genau sehen, wie viel Geld man im Portemonnaie hat und bekommt ein reelles Gespür dafür, wie viel man an der Kasse ausgibt. Wenn bei einem Stromausfall das Bezahlterminal ausfällt oder die Karte gesperrt wird, ist Bargeld besonders wertvoll. Andere wiederum pochen auf den Datenschutz-Aspekt – und fürchten bei jeder Kartenzahlung eine Speicherung ihrer persönlichen Daten.

Zunächst einmal muss man festhalten: Name, Adresse, Geburtsdatum oder andere persönliche Daten werden beim kontaktlosen Bezahlen NICHT übertragen und gespeichert. Was dagegen gespeichert wird, sind IBAN, der Betrag, das Datum, die Uhrzeit und der jeweilige Händler. Heißt: Deine Bank weiß nach einer kontaktlosen Bezahlung lediglich, wie viel Geld mit deiner Karte wann an welchem Ort ausgegeben wurde. Sie weiß nicht, ob du oder eine andere Person mit deiner Karte gezahlt hast. Sie weiß nicht, welche Produkte genau du gekauft hast.

Mehr News:

Karte, Betrag, Ort und Zeitpunkt. Im Grunde genommen bekommt deine Bank beim kontaktlosen Bezahlen an der Supermarkt-Kasse genau die selben Informationen, wie wenn du am Geldautomaten Bargeld abheben würdest – mit dem du dann „sicher“ bezahlen willst. Auch hier erfasst die Bank, welche Karte wie viel Geld am jeweiligen Automat abhebt.

Bargeld wird nicht abgeschafft

Kontaktloses Bezahlen wird immer beliebter, weil es bequem und schnell ist – 2024 wurden in Deutschland laut „statista.de“ mehr als 30,6 Milliarden (!) Transaktionen auf diese Art durchgeführt. Das sind fast 84 Millionen Zahlungen pro Tag. Im Schnitt zahlt also jeder deutsche Bürger einmal pro Tag mit Karte, Handy oder sonstigen Geräten.

Doch das ist noch lange kein Grund, Angst vor einer Bargeld-Abschaffung zu haben zu müssen. Das will niemand und das plant auch keiner. Dafür haben Scheine und Münzen schlichtweg einen zu hohen Stellenwert in der Gesellschaft. Und beispielsweise in der Gastronomie oder auf Weihnachtsmärkten setzen nach wie vor viele Anbieter vorzugsweise auf Barzahlungen, weil die technischen Voraussetzungen für kontaktlose Angebote zu aufwendig oder zu teuer sind.