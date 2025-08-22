Neue IBAN-Pflicht im Anmarsch! Sie betrifft alle Kunden von Sparkasse, ING und Co.

Große Änderungen stehen bevor: Ab dem 9. Oktober 2025 müssen Banken wie Sparkasse, ING und Co. alle Überweisungen auf IBAN und Empfängernamen prüfen. Ziel ist es, Betrug zu reduzieren und für mehr Sicherheit im Zahlungsverkehr zu sorgen. Besonders Echtzeitüberweisungen könnten durch das neue Verfahren profitieren.

Skeptisch macht viele Kunden jedoch die Frage, was passiert, wenn der Abgleich nicht passt. Banken und Geldinstitute wie Sparkasse und ING bereiten sich bereits auf die neuen Vorschriften vor, die europaweit geltend gemacht werden sollen.

Sparkasse, ING und Co. prüfen Überweisungen intensiver

Das neue Verfahren, Verification of Payee (VoP), läuft im Hintergrund ab. Kunden erhalten ein Signal, wenn Empfängername und IBAN übereinstimmen. Stimmen die Daten nicht, werden Zahlende darauf hingewiesen. Ein Warnhinweis schützt vor möglichen Betrugsfällen, die häufig mit falschen Kontonummern arbeiten.

+++ Kunden von Sparkasse, Volksbank und Co. in Gefahr – es geht um ihre PIN +++

Laut der Verordnung müssen ING, Sparkasse und Co. sicherstellen, dass auch Echtzeitüberweisungen davon erfasst werden. Diese werden ab Oktober für alle Geldinstitute Pflicht, wobei die Überweisung sofort ausgeführt wird.

Fehlermeldung? Banken warnen

Kleine Abweichungen wie Groß- und Kleinschreibung oder Umlaute führen normalerweise nicht zu einer Warnung. Tippfehler hingegen können ein negatives Signal auslösen. Besonders bei Firmennamen empfiehlt es sich, den vollständigen Namen aus Rechnungen zu übernehmen.

+++ Im August ist Schluss! SO kannst du als Sparkassen-Kunde ab sofort nicht mehr zahlen +++

Kunden haften selbst, wenn sie trotz Warnung überwiesen haben. Stimmen Name und IBAN jedoch überein, übernimmt die Sparkasse ab Oktober die Haftung bei Problemen.

Welche Maschen Sparkasse und ING verhindern können

Das neue System zielt auf Maschen wie den sogenannten Rechnungsbetrug. Dabei ändern Hacker Kontodaten auf Rechnungen, um Zahlungen umzuleiten. Durch den Abgleich von Name und IBAN sollen solche Betrugsversuche künftig vereitelt werden.

Weitere News für dich:

Allerdings erfasst das Verfahren nicht alle Methoden: Phishing oder der Missbrauch von Bankkarten bleiben weiterhin ein Risiko. Auch Lastschriften sind bisher vom IBAN-Abgleich ausgenommen. Eingeworfene Überweisungsträger am Schalter gehören ebenfalls nicht zum Prüfungsbereich.

Die neuen Regelungen versprechen mehr Sicherheit, doch aufmerksames Handeln bleibt auch weiterhin wichtig – für Kunden von Sparkasse, ING und Co. gleichermaßen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.