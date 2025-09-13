Bargeld immer unbeliebter! Kunden von ING, Sparkasse und Co. machen es deutlich

Das Zahlungsverhalten der Menschen hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Während früher noch häufig Bargeld genutzt wurde, setzen immer mehr Verbraucher in Deutschland auf Kartenzahlung – einfach, sicher und schnell. Die girocard, das unabhängige Debitkarten-Bezahlsystem der Banken und Sparkassen, spielt dabei eine zentrale Rolle und behauptet sich als beliebteste Zahlungsmethode im deutschen Handel.

Im ersten Halbjahr 2025 bleibt die girocard unangefochten an der Spitze. Mit über 4 Milliarden Zahlungen, einem Anstieg um 5,3 Prozent, erreichte das System einen neuen Rekord. Gleichzeitig stieg der Umsatz auf rund 150,7 Milliarden Euro, was zeigt, dass die Karte sowohl bei kleinen als auch größeren Beträgen eine zentrale Rolle spielt. Kunden greifen immer öfter zu ihrer girocard der Banken und Sparkassen, um flexibel und bequem zu zahlen. Ein flächendeckendes Netz an Akzeptanzstellen macht dies möglich.

Sparkasse: Kontaktloses Bezahlen im Alltag angekommen

Besonders das kontaktlose Bezahlen hat sich etabliert. Im ersten Halbjahr 2025 wurden rund 87 Prozent aller Transaktionen kontaktlos durchgeführt – sei es mit der girocard, dem Smartphone oder einer Smartwatch. Die Zahl der aktiven Terminals wuchs im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent auf 1.257.000. Auch internationale Netzbetreiber erkennen zunehmend das Potenzial der girocard und erweitern ihre Systeme um diese Funktion. Kunden und Händler profitieren gleichermaßen von der Flexibilität, Sicherheit und Einfachheit, die besonders im Alltag entscheidend sind.

+++ Sparkassen-Kunden sollen TAN-Registrierung erneuern – droht ihnen die Konto-Sperrung? +++

Ein weiterer Trend zeigt sich bei kleineren Einkäufen: Selbst bei geringeren Beträgen am Kiosk, in der Bäckerei oder am Automaten greifen Kunden häufig zur girocard. Der durchschnittliche Bezahlbetrag sank 2025 auf 37,28 Euro – ein neuer Tiefstand. Dies beweist, dass Kartenzahlung nicht länger nur teureren Einkäufen vorbehalten ist. Die Sparkassen tragen durch die einfache Nutzbarkeit ihrer Systeme dazu bei, dass Verbraucher ihr Zahlungsverhalten zunehmend in Richtung der bargeldlosen Zahlung ändern.

Noch mehr News:

Die girocard ist mit rund 100 Millionen Karten in Deutschland das am meisten genutzte Zahlungssystem. Ob kontaktlos, mobil oder mit PIN – das 2007 eingeführte System der deutschen Kreditwirtschaft garantiert Zuverlässigkeit und Sicherheit. Die Sparkassen leisten hierbei einen wichtigen Beitrag, indem sie moderne und barrierefreie Technologien für den reibungslosen Zahlungsverkehr anbieten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.