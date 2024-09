Sparkasse, ING und Co: Warum du unbedingt vier Zahlen auf deine Bankkarte schreiben solltest

Auch wenn die Filialen und Automaten von Sparkasse, ING und Co. immer weniger werden, irgendwann geht jedem einmal das Bargeld aus. Und da noch immer in einigen Geschäften Bargeld verlangt wird, oder aber Verbraucher nach wie vor gerne mit Bargeld zahlen wollen, ist der Gang zum Geldautomaten früher oder später nötig.

Mittels der PIN kriegen Kunden von Sparkasse, ING und Co. Zugang zu ihrem Bankkonto, um Geld abzuheben, ihren Kontostand zu prüfen oder Überweisungen anzuordnen. Dieses Wissen und diese Macht über dein Konto hätten leider auch gerne Betrüger. Mit einem kleinen Trick kannst du ihnen jedoch eine Falle stellen.

Sparkasse, ING und Co: Einfacher PIN-Trick

Schreib deine PIN einfach auf deine Bankkarte. Natürlich nicht deine echte PIN, sondern wähle vier willkürliche Zahlen und klebe sie mit einem Sticker auf deine Bankkarte. Sollte deine Karte einmal verloren gehen, oder sogar geklaut werden und somit in falsche Hände geraten, konnte dich dieser Life-Hack vor fatalen Folgen schützen.

Denn Betrüger haben mindestens drei Versuche, um Zugriff auf dein Konto zu bekommen. Wenn sie die vermeintliche PIN sehen, stiftest du im Idealfall maximale Verwirrung und sie geben die inkorrekte Zahl ein, bis der Automat diese einzieht. Zwar musst du dich dann mit deiner Sparkasse oder Bank in Verbindung setzen, um selbst wieder in den Besitz zu gelangen, doch dein Geld ist weiterhin sicher auf deinem Konto.

DAS solltest du immer beachten

Neben diesem kleinen Trick gibt es jedoch noch ein paar weitere wichtige Tipps rund um deine PIN, um ein paar Sicherheitsmaßnahmen für dein Konto zu treffen. Mach es Fremden nicht zu einfach, deine PIN zu erraten. Wähle also keine Geburtsdaten oder wiederholende Zahlen, sondern komplexe Zahlenkombinationen.

Notiere dir die vier Zahlen nicht im Handy oder auf einem Notiz-Zettel – auch andere könnten sie lesen. Behalte sie stets für dich und teile sich nicht mal guten Freunden oder Familienmitgliedern mit. Am besten du änderst deine PIN in regelmäßigen Abständen, um möglichem Missbrauch vorzubeugen. Und geh immer sicher, dass niemand dir über die Schulter schauen kann, wenn du am Geld-Automaten die vier Ziffern eingibst – am besten du deckst die Tastatur mit deiner anderen Hand ab.