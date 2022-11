Sparkasse führt neues Bezahlsystem ein – doch die Sache hat einen Haken

Neues Bezahlsystem bei der Sparkasse! Doch die Sache hat einen Haken…

Schon länger feilte die Sparkasse an ein Bezahlen mit digitaler Girocard über giropay – und jetzt ist es so weit: Die Dienste Paydirekt, das frühere giropay und Kwitt verschmelzen miteinander in einer neuen giropay-Version.

Sparkasse: Shop muss Bezahlfunktion unterstützen

Kunden der Sparkasse können die neue Online-Bezahlversion bereits nutzen. Über die App Mobiles Bezahlen (derzeit nur über ein Android-Gerät), lässt sich die Sparkassen-Card (Girocard) ab sofort über giropay online einsetzen, wie „Caschys Blog“ berichtet. Die digitale Girocard kommt hier zum Tragen.

Während sich die digitale Girocard der Sparkasse über „Mobiles Bezahlen“ bislang nur über NFC offline vorzeigen ließ, ist das jetzt auch online möglich! Doch es gibt einen Haken: Das Ganze funktioniert nur, wenn der Shop, bei dem du einkaufen möchtest, auch an das neue giropay angeschlossen ist.

Mehr Themen:

Sparkasse: dm bereits umgestiegen

Der Drogeriemarkt dm beispielsweise ist schon umgestiegen. Andere Shops wollen in den nächsten Tagen nachziehen und die giropay-Bezahlfunktion auch anbieten. Darunter zum Beispiel Media-Markt, wie „Caschys Blog“ berichtet.