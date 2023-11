Sparkasse: Große Änderung an Automaten! So können Kunden jetzt Geld abheben

Erst kürzlich sorgten die Volks- und Raiffeisenbanken für einen Paukenschlag. Denn sie entschlossen sich dazu, das Geldabheben per Smartphone wieder einzustellen. Kunden haben hier das Nachsehen.

Ausgerechnet in diesem Zusammenhang gibt jetzt die Sparkasse wichtige Änderungen bekannt. Sie könnten das Geldabheben am Automaten für immer verändern!

Sparkasse nimmt wichtige Änderungen vor

Anders als die Volks- und Raiffeisenbanken scheint man hier großes Vertrauen in die neue Funktion am Geldautomaten zu haben. Denn ab sofort können Kunden der Sparkasse am Automaten auch kontaktlos per Smartphone Geld abheben, berichtet „Caschys Blog“. Bislang war das lediglich mit der Girokarte möglich.

Dafür müssen Kontoinhaber, die ein Android-Smartphone besitzen, lediglich die App „Mobiles Zahlen“ herunterladen. Für iPhone-Nutzer bedarf es keiner neuen App, sie können die Abhebefunktion via Apple Wallet nutzen. Wer mit seinem Smartphone dann Geld abholen will, der muss dieses lediglich entsperren, die entsprechende App öffnen und das Handy an die gekennzeichnete Stelle am Geldautomaten halten. Wie von Geisterhand erkennt der integrierte NFC-Leser dann die „digitale“ Karte und lässt dich die gewünschte Bargeld-Summe abheben. Den Vorgang musst du dann wie gewohnt mittels Pin bestätigen.

Wo können Kunden die neue Funktion nutzen?

Aber Achtung: Noch verfügen nicht alle Bankautomaten über die neue Funktion zum Geldabheben. Ob du an deinem Automaten Geld per Smartphone abholen kannst, erkennst du an den entsprechenden Kennzeichnungen.

Bei den Volks- und Raiffeisenbanken stieß die Funktion zum Geldabheben auf deutliches Desinteresse. Im Vergleich zu dem der Sparkasse soll dieses viel komplizierter und nutzerunfreundlicher gewesen sein. Damit hat die Sparkasse hier die Nase vorn – zum großen Glück der rund 40 Millionen Kunden.