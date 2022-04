Sparkasse: Änderung an Geldautomaten – so kannst du ohne EC-Karte abheben

Sparkasse, DHL und Amazon: Vorsicht vor Phishing! So schützt du dich!

Gut möglich, dass du eine neue Funktion am Geldautomaten entdeckst, wenn du Kunde der Sparkasse bist.

Sparkasse plant neue Funktion an Automaten

Man ist unterwegs, will Geld abheben, nur, um dann festzustellen, dass man das Portmonee samt EC-Karte vergessen hat. Ziemlich ärgerlich. Doch genau das könnte man schon bald umgehen, wie „Caschys Blog“ berichtet. Denn die Sparkasse arbeitet an einer neuen Möglichkeit, die die EC-Karte mancherorts schon bald überflüssig macht.

An der Kasse kann man schon längst mit seinem Smartphone bezahlen. Zukünftig sollst du mit dem Handy aber auch dein Geld am Bankautomaten der Sparkasse abheben können. Zumindest an denen, die mit der passenden Funktion ausgestattet sind.

Geld abheben mit dem Handy? So läuft's bei der Sparkasse

Das Prinzip: Handy zücken, Handy dem NFC-Leser am Automaten vorzeigen und Geld abheben. Einen Pin musst du zwar noch eingeben, die EC-Karte kannst du allerdings direkt im Portmonee lassen.

Wenn du ein Android-Handy hast, soll das über die Sparkassen-App „Mobiles Bezahlen“ möglich sein. Bei Smartphones von Apple geht das in der Apple Wallet. Einfach auf „Geld auszahlen“ klicken, Pin engeben und fertig.

