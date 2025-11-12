Rote Taste nach jedem Geldabheben drücken? Kunden von Sparkasse und Co. erfahren es

Obwohl kontaktlose Zahlungen boomen, ist Bargeld immer noch unverzichtbar. Nicht jedes Geschäft akzeptiert Karten, und technische Probleme – wie bei den Kassensystemen 2022 – können den Alltag erschweren.

Deshalb bleibt der Weg zur nächsten Sparkasse oder einem anderen Geldautomaten für viele weiterhin notwendig. Dabei tauchen im Internet immer wieder Sicherheitstipps auf.

Sparkasse und Co.: Was die rote Taste bewirkt

Ein besonders kurioser Tipp besagt, man solle immer die rote Abbruch-Taste drücken, nachdem man am Automaten Geld abgehoben hat. Damit soll angeblich die Sitzung endgültig gesichert werden, sodass Betrüger keinen Zugriff mehr auf das Konto haben. Aber: Dieser zusätzliche Klick bringt in Deutschland nichts.

Laut der Deutschen Kreditwirtschaft sind Geldautomaten hierzulande so programmiert, dass die Sitzung automatisch endet, sobald die Karte entnommen wurde. Chip hat das bestätigt bekommen: „Die von Banken und Sparkassen betriebenen Geldautomaten geben aus Sicherheitsgründen zuerst die Karte und erst danach das Bargeld aus.“

Wenn die Karte nicht entnommen wird, kommt ausdrücklich kein Geld heraus. Um Betrug bei Geräten anderer Anbieter – etwa an Raststätten oder Bahnhöfen – oder im Ausland zu vermeiden, solle man jedoch die lokalen Gegebenheiten kennen. Sicherheit geht vor, warnen Sparkasse und Co.

Vorsicht an Geldautomaten von Sparkasse und Co.

Sind Fremde in der Nähe des Automaten, können Sie die rote Abbruch-Taste bei der Geldentnahme tatsächlich einsetzen. Die Deutsche Kreditwirtschaft rät: „Wenn Sie sich während eines Abhebevorgangs unsicher fühlen – etwa weil Sie beobachtet oder unerwartet angesprochen werden – sollten Sie den Vorgang am Geldautomaten abbrechen.“

Denn ein Abbruch verhindert die Ausgabe des Bargelds und schützt Sie vor möglichen Trickbetrügern. Aufmerksam sein ist das A und O: Verschaffen Sie sich einen Überblick, und verstauen Sie Ihre Karte, Geld und Belege sofort an einem geschützten Ort. Ihre Girocard ist ohne PIN meist wertlos und kann schnell gesperrt werden.

Zur Sicherheit sollten Sie den Automaten immer genau überprüfen. Sehen Sie seltsam angebrachte Vorrichtungen? Vor allem bei Geräten, die nicht von der Sparkasse stammen, ist Vorsicht geboten. Informieren Sie sich vor Reisen ins Ausland, da dort das Abhebeverfahren abweichen kann. Wer sich unsicher fühlt, kann die Abbruch-Taste nach der Entnahme drücken – es schadet nicht.

Trotz moderner Sicherheitssysteme von Sparkasse und Co. bleibt Achtsamkeit die wichtigste Schutzmaßnahme. Ob in Ihrer eigenen Stadt oder auf Reisen – mit wenigen Vorsichtsmaßnahmen sind Sie am Geldautomaten doppelt sicher.