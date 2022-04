Sparkasse, DHL und Amazon: Vorsicht vor Phishing! So schützt du dich!

Sparkasse gibt Neuerung bekannt! DAS erwartet Kunden nun am Geldautomaten

Es gibt Neuigkeiten bei der Sparkasse. Kunden haben nun eine neue Option am Geldautomaten.

Mit der neuen Möglichkeit können Kunden der Sparkasse auch dann Geld abheben, sollten sie ihre Girokarte einmal vergessen haben.

Sparkasse: Neue Funktion am Geldautomaten

Möglich machen das die neuen Geldautomaten der Sparkasse mit der sogenannten NFC-Schnittstelle. Damit konnten Kunden zuletzt kontaktlos Geld mit ihrer Girokarte abheben.

Jetzt reicht dafür sogar das eigene Smartphone aus, wie unter anderem die Sparkasse Witten (NRW) mitteilte.

Um Geld bei der Sparkasse abzuheben, müssen Kunden ab sofort nicht mehr zwangsläufig ihre Girokarte benutzen. Foto: Fleig / Eibner-Pressefoto / dpa

Mit dem Smartphone Geld bei der Sparkasse abheben – so geht's

Demnach müssen sich Kunden mit Android-Geräten dazu die App „Mobiles Bezahlen“ herunterladen. iPhone-Besitzer können ihre Apple Wallet dazu nutzen.

In den Apps ist eine digitale Girocard hinterlegt, die Kunden kontaktlos vorzeigen können.

Dazu öffnen sie ihre jeweilige App und halten Sie dann an die gekennzeichnete Stelle am Sparkassen-Automaten.

Die NFC-Schnittstelle liest dann die Daten aus und erlaubt die Option „Geld abheben“. Am Ende müssen Kunden dann noch ihren Girokarten-Pin eingeben – komplett kontaktlos ist die Methode am Ende also nicht.

Sparkasse mit deutlichem Zeichen an die Konkurrenz

Die Neuerung kommt zu einem speziellen Zeitpunkt. Denn erst kürzlich haben die Volks- und Raiffeisenbanken eine vergleichbare Funktion am Geldautomaten eingestellt, berichte das Onlineportal „Cashys Blog“.

Bei der Konkurrenz sei das Prozedere allerdings deutlich komplizierter gewesen, heißt es in dem Bericht. Die Lösung der Sparkasse könnte nun also technikaffine Kunden der Konkurrenz anlocken. (ak)