Sparkassen-Kunden können neues Angebot nutzen – es ist gruselig

Die Sparkasse betritt mit einer ungewöhnlichen Idee die Welt des Gamings. Pünktlich zur Gamescom präsentiert sie ein spannendes Projekt, das Unterhaltung und Finanzen auf kreative Weise verbindet.

Doch was steckt wirklich hinter diesem neuen Ansatz?

Neue Wege der Sparkasse: Gaming trifft auf Bildung

Die Sparkasse überrascht auf der Gamescom 2025 mit einem eigenen Horror-Game auf der Fortnite-Plattform. Das Spiel mit dem Titel „Schwein gehabt“ versetzt die Spieler in die Rolle von Berta, einem animierten Sparschwein. Berta muss vor ihrer Besitzerin Tilda fliehen, die sie mit einem Hammer durch ein düsteres Haus jagt. Ziel ist es, die Ersparnisse sicher in einer Sparkassen-Filiale abzugeben.

Was zunächst skurril klingt, ist laut „Bild.de“ Teil einer cleveren Kampagne, um junge Menschen für Finanzen zu sensibilisieren. Thomas Schnabel, Leiter Kommunikation bei der Sparkasse, erklärt: „Wir wollten kein Spiel über Geld. Wir wollten ein gutes Spiel, in dem Geld eine Rolle spielt.“ Das Spiel holt junge Zielgruppen in ihrer Welt ab und macht Finanzen auf unterhaltsame Weise greifbar.

Sparkasse und Fortnite: Ein düsterer, ungewöhnlicher Ansatz

Entwickelt wurde das Spiel gemeinsam mit Beyond Creative, der Kreativagentur „Jung von Matt SPORTS“ und bekannten Streamern wie HandOfBlood, der im Spiel als „Sparkassen-Hänno“ auftaucht. Unterstützt wird die Aktion auch durch Influencer wie Gnu, Fibii und Mahluna, die durch Social Media und Livestreams weitere Aufmerksamkeit erzeugen wollen.

„Schwein gehabt“ hebt sich grafisch klar von anderen Fortnite-Creator-Maps ab. Es wird aus der Ego-Perspektive gespielt, und das Setting ist düster gestaltet. Ob das Spiel langfristig Jugendliche erreicht oder als Marketing-Gag in Erinnerung bleibt, bleibt abzuwarten. Es zeigt in jedem Fall den innovativen Ansatz der Sparkasse, das Thema Finanzen kreativ zu thematisieren.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.