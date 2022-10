Sparkasse: Kunden aufgepasst! Wenn du DIESE Mail bekommst, kannst du viel Geld verlieren

Obacht, liebe Kunden der Sparkasse.

Sparkasse-Kunden müssen aktuell besonders auf der Hut sein. Es sind wieder betrügerische E-Mails im Umlauf.

Die Sparkasse warnt ihre Kunden auf Facebook-Seite vor Betrügern

Immer wieder versuchen Kriminelle an deine Daten oder an dein Geld zu kommen. Auch aktuell machen täuschend echt aussehende Fake-Mails der Sparkasse die Runde. Das Unternehmen warnt nun seine Kunden in einem Facebook-Post davor.

Das ist die Sparkasse:

Sparkasse organisiert durch den Dachverband DSGV e.V. (Deutscher Sparkassen- und Giroverband)

Verbund von Sparkassen, öffentlichen Versicherungen und sonstigen Finanzdienstleistern

Mehr als 200.000 Mitarbeiter

über 12.000 Geschäftsstellen und mehr als 375 Institute (2021)

„Vorsicht: Aktuell werden betrügerische E-Mails im Namen der Sparkasse versendet. Die E-Mails haben Betreffzeilen wie ‚Wichtige Informationen zu ihrem Konto‘ oder ‚Sicherheitssystem SparkasseSecure+‘“, schreibt die Sparkasse in ihrem Social-Media-Beitrag.

Die Sparkasse warnt ihre Kunden vor einer fiesen Betrugs-Masche. Foto: IMAGO / imagebroker

Sparkasse hat eine große Bitte an die Kunden

„In den E-Mails werdet ihr unter unterschiedlichen Vorwänden, wie z. B. einer vermeintlichen Umstellung auf SparkasseSecure+ dazu aufgefordert, eine betrügerische Web-Seite (Phishing-Seite) zu besuchen“, heißt es weiterhin.

Die Sparkasse appelliert an ihre Kunden: „Wir bitten euch dort keine Daten von euch einzugeben. Diese könnten von Betrügern genutzt werden.“