Mann öffnet Münzrollen der Sparkasse – was er angeblich findet, macht baff

Mit ein paar Münzrollen plötzlich Tausende Euros reicher sein? Das behauptet jetzt ein Kunde der Sparkasse. Er will angeblich wertvolle Sammlermünzen in seinen Geldrollen gefunden haben – und das nicht nur ein Mal.

Doch ist es überhaupt möglich, wertvolle Euro-Münzen in Geldrollen der Sparkasse oder eines anderen Geldinstituts zu finden? Ein Experte muss die Hoffnungen vom großen Reichtum jetzt jäh zerstören.

Wertvoller Fund nach Sparkassen-Besuch

Ein Kunde teilte die per se schon unfassbare Geschichte unter einem Facebook-Beitrag der Sparkasse. So statte er seinem Kreditinstitut ein Mal im Monat einen Besuch ab, um sich dort Münzrollen zu besorgen. „Ich habe schon wirklich Schätze rausgezogen wie Monaco oder Vatican. Unter anderem auch pp münzen mit geringer prägezahl etc.“, schilderte er. Die Sparkasse selbst reagierte darauf nur mit einem „Interessant“.

+++ Bis zu 100.000 Euro wert! Hast du diese 2-Euro-Münzen im Portemonnaie? +++

Doch wie wahrscheinlich sind derartige Funde in Geldrollen? Diese Redaktion hat Stefan Lutter, Geschäftsführer des Bundesverbands des Deutschen Münzenfachhandels, zum Thema befragt. Der Experte winkt allerdings direkt ab: „Die Wahrscheinlichkeit, in Münzrollen von Banken oder Sparkassen wertvolle Münzen zu finden, ist nahezu gleich Null.“ Der Grund: Diese müssten aus Sammelauflösungen bei Banken und Sparkassen eingetauscht und dort zu Münzrollen verarbeitet werden. In der Praxis sei das nahezu ausgeschlossen.

+++ Nicht nur 2-Euro-Münzen! Diese Sammel-Schätze bringen bares Geld +++

Wo sind Sammlermünzen zu finden?

Wertvolle Euro-Münzen, etwa aus den Kleinstaaten wie Monaco, Vatikan, San Marino oder Andorra würden generell nicht in den Zahlungsverkehr gelangen. „Aus den vorgenannten Gründen ist es ebenfalls nahezu ausgeschlossen, Euro-Münzen mit hohem Sammlerwert im Portemonnaie zu finden“, so Lutter. Doch wo gibt es die wertvollen Stücke dann zu finden?

Weitere News für dich:

Sammler können diese in der Regel lediglich in Münzkatalogen und -zeitschriften finden. Von dubiosen Angeboten in Online-Portalen sei deshalb unbedingt abzuraten, denn dahinter verbergen sich oft Fälschungen und Fantasiepreise. Wer eine vermeintlich wertvolle Euro-Münze findet, sollte im Zweifel einen fachkundigen Berater zu Rate ziehen. Diesen Service biete auch die Sparkasse in einigen Filialen an. Eine Übersicht zu den 50 wertvollsten 2-Euro-Münzen finden Interessierte hier.