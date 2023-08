Sparkasse, Deutsche Bank und Co.: Darauf müssen Kunden beim Geldabheben unbedingt achten

Egal ob Sparkasse, Deutsche Bank, Volksbank, Postbank oder andere Geldinstitute: In Deutschland legen die Kunden aller Banken immer noch großen Wert aufs Bargeld.

58 Prozent aller täglichen Zahlungen in der Bundesrepublik werden auch heute noch bar ausgeführt. Das führt dazu, dass Sparkasse, Deutsche Bank und Co. ihren Kunden sehr viele Geldautomaten zur Verfügung stellen müssen.

Sparkasse, Deutsche Bank und Co.: Bargeld immer noch beliebt

Rund 55.000 Geldautomaten gibt es in Deutschland. Doch die Tendenz ist ganz klar sinkend. Denn auch wenn Deutschland immer noch als Land der Barzahler gilt, nutzen immer mehr Menschen die Kartenzahlung. Das führt dazu, dass Bargeld auch in Deutschland immer mehr obsolet wird.

Ein weiterer Grund für die Reduzierung von Geldautomaten sind die vielen Sprengungen in jüngster Vergangenheit. Sparkasse, Deutsche Bank und Co. erleben immer wieder Angriffe auf ihre Automaten. Das führt dazu, dass Banken ihre Geldautomaten immer häufiger abbauen und ersatzlos streichen.

Auch interessant: Sparkasse, Deutsche Bank und Co.: Maestro-Aus trifft Urlauber besonders hart

Reduzierung von Geldautomaten hat Folgen für Kunden

Für Kunden hat das teils unangenehme Folgen, die unbedingt zu beachten sind: Die Kunden müssen entweder deutlich weitere Wege bis zum nächsten Automaten zurücklegen oder sind letztendlich dazu gezwungen, ihre Einkäufe mit der Karte zu zahlen.

Immerhin: Gefahren gibt es beim Geldabheben für die Kunden von Sparkasse, Deutsche Bank und Co. nicht – zumindest in Deutschland. Einbruchmeldesysteme oder Videoüberwachungen sorgen dafür, dass das Geldabheben in Deutschland sehr sicher ist.

Geldabheben im Ausland: Darauf muss man achten

Beim Urlaub im Ausland kann dies jedoch anders aussehen, meinen Experten. Hier sollten Kunden deutlich vorsichtiger sein und ihr Geld nur an Automaten abheben, die in Gegenden stehen, die den Kunden sicher scheinen. Zudem sollten Kunden beachten, dass sie nur dann Geld an Automaten abheben, wenn diese eine Sprache zur Auswahl stellen, die die Kunden auch verstehen. Nur so könnten Kunden sicherstellen, dass sie definitiv keine Fehler begehen.

Außerdem sollten Kunden von Sparkasse, Deutsche Bank und Co. beim Geldabheben unbedingt stets das Zahlenfeld bei der PIN-Eingabe abdecken. Und falls die Karte mal gestohlen werden oder im Automaten stecken bleiben sollte, wird Kunden geraten, die Karte sofort per Telefon unter 116116 sperren zu lassen.