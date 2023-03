Sparkasse warnt Kunden vor gefährlicher Entwicklung – HIER bist du schnell all dein Geld los

Wenn es ums Thema Geld geht, kennen viele keinen Spaß. Die Sparkasse warnt jetzt ihre Kunden vor einer gefährlichen Entwicklung. Hierbei bist du dein hart Erspartes schneller los, als dir lieb ist.

Im Jahr 2009 wurde der Bitcoin eingeführt – und sorgt seitdem für mächtig Aufsehen. Der Kursverlauf der Kryptowährung brachte bereits einige Ups und Downs mit sich. Die Sparkasse hat diesbezüglich jetzt eine Warnung ausgesprochen.

Sparkasse warnt Kunden vor Investition in Bitcoins

In den vergangenen drei Jahren hat die Kryptowährung ihren Kurs von 6.200 auf gut 64.000 US-Dollar mehr als verzehnfacht. Dann brach sie wieder auf ein Sechstel ein. Aktuell liegt die Kryptowährung auf einen Kurs von rund 22.000 US-Dollar (rund 20.400 Euro).

Wenn du am Bitcoin-Hanel interessiert bist, solltet du dich als Privatperson über die Rahmenbedingungen sowie die steuerlichen Vorschriften informieren. Schließlich ist es auch wichtig, geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um die eigenen Investitionen vor Betrug und Cyberangriffen zu schützen.

Sparkasse: Mit Bitcoins droht dir ein Verlust deines Vermögens

In einer Pressemitteilung warnt die Sparkasse ihre Kunden allerdings davor, bei der Geldanlage auf Bitcoin zu setzen. Deshalb gebe es keine ansprechenden Angebote bei den Sparkassen und deren Partnern. Grund seien die unkalkulierbaren Risiken, die Kryptowährungen mit sich bringen.

In den vergangenen Jahren waren brutale Schwankungen zu erkennen. Diese Kursschwankungen sind grade für Privatanleger gefährlich, da sie den Verlauf nicht ständig kontrollieren. So kannst du innerhalb kürzester Zeit deine komplette Investition verlieren. Überlege es dir also nochmal gut, wenn du eine Investition in Bitcoins planst, ob du mit den Risiken wirklich leben kannst.

