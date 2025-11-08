Neue Bezahlmethode bei der Sparkasse – Kunden reiben sich die Augen

Klarna und die Sparkassen-Finanzgruppe haben „Dynamisch Wiederkehrende Zahlungen“ (DRP) vorgestellt. Diese innovative Bezahlmethode soll die klassische Lastschrift ablösen.

Sparkassen-Kunden mit Girokonto können monatliche Zahlungen jetzt mit einem individuellen Budget einfach und automatisiert verwalten – ganz ohne wiederholte Eingabe einer TAN.

Einfachere Zahlungen mit der Sparkasse

Die Freigabe erfolgt einmalig über die S-pushTAN-App. Danach laufen alle Zahlungen innerhalb des festgelegten Budgets automatisch ab. Nutzer behalten die volle Kontrolle: Budgets lassen sich jederzeit im Online-Banking überprüfen oder flexibel ändern. Jede Transaktion wird im Kontoauszug angezeigt, was die Übersicht über Ausgaben besonders einfach macht.

Zusätzlich sparen Sparkassen-Kunden Zeit. Die neue Bezahlfunktion eignet sich perfekt für Haushalte mit vielen regelmäßigen Zahlungen wie Abos oder Mitgliedschaften. Laut „Finanz Business“ könnte dieses System der Grundstein für zukünftige Innovationen im Online-Zahlungsverkehr sein. Klarna und die Sparkasse setzen damit auf moderne, benutzerfreundliche Lösungen.

Phishing-Gefahr: Sparkasse warnt Kunden

Während DRP für Sicherheit sorgt, warnen Experten vor aktuellen Phishing-Versuchen. Betrüger täuschen App-Updates vor, angeblich für sicheres Online-Banking. Kunden sollten Warnhinweise achten und ihre Zahlungsinformationen niemals leichtfertig weitergeben. Mit korrekter Nutzung bleibt die neue Bezahlmethode jedoch sicher und schützt vor unerlaubtem Zugriff.

Ein weiteres Highlight für Sparkassen-Nutzer: Ab sofort ist es möglich, automatisch Payback-Punkte bei Einkäufen bei Edeka, Netto und anderen Händlern zu sammeln – ganz ohne zusätzliche Karte. Dank DRP und neuen Funktionen bietet die Sparkasse ihren Kunden Innovationen, die alltägliche Zahlungen einfacher und smarter machen.