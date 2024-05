Sparkasse: „Sicherheit versagt“! Tausende Konten sind in Gefahr

Betrugsversuche, Phishing und fiese Trickbetrüger: Die Meldungen über Betrugsmaschen haben sich in den letzten Monaten gefühlt gehäuft. Sei es eine gefälschte E-Mail von DHL, die an persönliche Daten und Adressen gelangen will, oder eine betrügerische SMS, in der sich Betrüger als Verwandte ausgeben, um an Geld zu kommen, fast jeder in Deutschland sollte mittlerweile vor den vielen Möglichkeiten gewarnt sein.

Dennoch lassen sich Kriminelle immer wieder neue Wege einfallen, um Kunden und Nutzer hinters Licht zu führen. So warnt jetzt auch die Sparkasse auf ihrer Internetseite vor einer neuen Masche, die Bankkunden viel Geld kosten kann.

Sparkasse: Vorsicht vor dieser E-Mail!

Derzeit werden betrügerische E-Mails im Namen der Sparkasse versendet. Bankkunden sollten bereits beim Betreff stutzig werden. Die Mails haben nämlich alarmierend klingende Betreffzeilen wie „Ihre Sicherheit versagt. Beheben Sie diesen Vorfall“. Die E-Mail beginnt mit der unpersönlichen Anrede „Hallo Kunde“, was ein weiteres Zeichen für den betrügerischen Absender ist.

Auch interessant: Deutsche Bahn, Europawahl, Sparkasse und Co: Das ändert sich im Juni 2024

In der Nachricht werden die Kunden der Sparkasse aufgefordert, ihre Identität umgehend zu bestätigen. Dadurch könne das Problem angeblich schnell gelöst werden. Darunter befindet sich ein Link, den die Kunden anklicken sollen. Dieser führt jedoch auf eine betrügerische Webseite (Phishing-Seite). Dort werden unter anderem die Zugangsdaten zum Online-Banking und die Daten der Sparkassen-Card und der Kreditkarte abgefragt. Die Sparkasse warnt ihre Kunden eindringlich davor, dieser Aufforderung nachzukommen.

Das könnte dich auch interessieren:

Die Bank meldet sich mit deutlichen Worten: „Bitte geben Sie keine Daten auf den Phishing-Seiten ein. Ihre Daten könnten ansonsten von Betrügern missbraucht werden, z. B. für die Durchführung von betrügerischen Transaktionen.“

Sollte ein Kunde dennoch Daten angegeben haben, sollte er seinen Online-Banking-Zugang und seine Kreditkarte sofort von seiner Sparkasse sperren lassen.