Sparkasse: Deine Bankkarte ist bald nicht mehr gültig, wenn sie dieses Symbol trägt

Was für eine Horrorvorstellung: Man steht im Supermarkt an der Kasse oder am Bankautomaten und plötzlich funktioniert die Bankkarte nicht mehr. Das könnte jetzt auf viele Kunden von Sparkasse und Co. zukommen.

Welches Symbol deine Bankkarte womöglich demnächst ungültig macht und was du zu diesem Thema wissen solltest, liest du in diesem Artikel.

Sparkasse: Unbedingt auf dieses Symbol achten!

30 Jahre lang konnten die Deutschen mit ihrer Girokarte problemlos im In- und Ausland bezahlen und Geld abheben. Doch das hat jetzt ein Ende. Denn die Maestro-Funktion des US-Unternehmens Mastercard wird demnächst abgestellt, wie die Verbraucherzentrale berichtet. Und nur mit diesem oder einem ähnlichen System lässt sich die deutsche Karte auch im Ausland nutzen. Bereits ab dem 1. Juli 2023 soll es bereits keine neuen Karten mit der Maestro-Funktion mehr geben. Also schau am besten mal sofort auf deiner Bankkarte nach dem blau-roten Symbol.

Die gute Nachricht ist zwar, dass bisher ausgegebene Girokarten mit diesem Symbol eigentlich noch bis zum Gültigkeitsdatum genutzt werden dürfen. Allerdings könnten sich die Banken auch schon vorher für ein anderes System entscheiden. Darüber muss dich dann deine Sparkasse informieren.

+++ Postbank in NRW: Irres Problem – Kundin läuft plötzlich mit 100.000 Euro aus der Filiale +++

Was steckt hinter der Umstellung?

Doch aus welchem Grund wird ein funktionierendes System einfach abgestellt? Das Unternehmen Mastercard gibt bekannt, dass die Funktion vor allem für den Online-Handel nicht mehr zeitgemäß sei.

Das könnte dich auch interessieren:

Doch möglicherweise steckt auch dahinter, dass Mastercard sich mehr Umsatz erhofft, wenn die Leute häufiger ihre Kreditkarte für den Online-Einkauf nutzen. Denn bei Zahlungen mit der Kreditkarte müssen die Online-Shops einen bestimmten Betrag an das US-Unternehmen zahlen.

Gut zu wissen: Du kannst deine Girokarte aber auch ohne Maestro-Funktion in Deutschland weiterhin normal nutzen – eben nur nicht im Ausland.