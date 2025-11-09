Kunden von Sparkasse & Co. überprüfen Konto – bei dieser Abbuchung sollten alle Alarmglocken schrillen

Kunden von Sparkasse & Co. aufgepasst! Verbraucher berichten von unerklärlichen Abbuchungen in Höhe von 89,90 Euro durch ein Unternehmen namens Megatipp Emergency Call Services.

Besonders häufig betroffen sind Sparkasse & Co.-Kunden, die niemals einen Vertrag abgeschlossen haben. Laut Verwendungszweck der Abbuchung steht die Webseite „www.vorsorge-karte.com“ im Fokus. Die dort angebotene „Vorsorge-Karte“ mit Gesundheitsdaten und Notfallkontakten scheint jedoch keine Zustimmung der Betroffenen zu haben.

Sparkasse & Co.: Sofort handeln bei Betrug

Die Deutsche Sparkasse & Co. sowie andere Banken bieten die Möglichkeit, unrechtmäßige Abbuchungen innerhalb von acht Wochen zurückzuholen. Bei unberechtigten Zahlungen ist eine Rückbuchung sogar bis zu 13 Monate lang möglich. Über Banking-Apps oder direkt in einer Filiale lässt sich die Lastschrift bei Sparkasse & Co. schnell und unkompliziert stornieren.

Da einige Betroffene von unerwünschten Anrufen berichten, könnte es eine Verbindung zu Telefonwerbung oder weitergegebenen persönlichen Daten geben. Vorsicht: Häufig kommen solche Fälle auch durch Teilnahme an nicht klar als Gewinnspiele gekennzeichneten Aktionen zustande.

Falls Sie betroffen sind und keinen Vertrag abgeschlossen haben, sollten Sie den angeblichen Vertragsschluss sofort bestreiten. Fordern Sie Megatipp schriftlich auf, einen Nachweis des Vertragsabschlusses zu erbringen. Widerrufen, anfechten und außerordentlich kündigen Sie vorsichtshalber ebenfalls – Unterstützung bieten Musterbriefe der Verbraucherzentrale.

Nutzen Sie folgende Adresse: Megatipp Ltd., Turbinenstr. 7, 70499 Stuttgart. Zudem sollten Sie sich an den Datenschutzbeauftragten des Landes Baden-Württemberg wenden, um einen möglichen Missbrauch Ihrer Daten zu melden.

Um sich künftig zu schützen, raten Sparkasse & Co., Kontobewegungen regelmäßig zu prüfen – auch bei kleineren Beträgen. Stellen Sie Warnmeldungen bei Ihrer Online-Banking-App ein, damit unrechtmäßige Abbuchungen sofort auffallen.

Bei lästigen oder unerlaubten Werbeanrufen sollten Sie aktiv werden. Notieren Sie Datum, Uhrzeit, die Nummer und den Gesprächsinhalt und melden Sie den Vorfall der Verbraucherzentrale oder direkt der Bundesnetzagentur. Letztere kann betrügerische Nummern abschalten und empfindliche Bußgelder verhängen. Im Jahr 2023 lagen die verhängten Strafzahlungen bei über 1,4 Millionen Euro.

Prüfen Sie regelmäßig Ihr Konto bei Sparkasse & Co., reagieren Sie schnell auf verdächtige Bewegungen und legen Sie unerwünschte Anrufe sofort auf. Mit aktivem Handeln und den richtigen Hilfsstellen wie der Verbraucherzentrale und dem Datenschutzbeauftragten bleiben Sie auf der sicheren Seite.