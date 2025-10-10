„Vorsicht!“ Sparkasse warnt alle Kunden – Geldverlust droht

Nach Angaben des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) weist die Sparkasse in Deutschland mehr als 50 Millionen Kunden auf. An jeden einzelnen richtet sich die Bank nun mit einer dringenden Warnung.

Denn Sparkasse-Kunden droht, Teile ihres Geldes zu verlieren. Um dies zu verhindern, sollten alle, die ein Konto bei der Sparkasse innehaben, bei diesen Zeilen genau aufpassen. Es geht um eine Betrugsmasche.

Sparkasse warnt Kunden vor Betrug

Banken sind womöglich am häufigsten von möglichen Angriffen oder Betrugsversuchen betroffen – schließlich gibt es dort am meisten zu holen. Immer wieder wird versucht, über die unterschiedlichsten Wege an das Geld der jeweiligen Kunden und Kontoinhaber zu gelangen.

So ist es auch in diesem Fall – über die sozialen Netzwerke richtet sich das Kreditinstitut nun an alle Kunden: „Vorsicht! Die Marke „Sparkasse“ wird aktuell für betrügerische Festgeldangebote missbraucht. Unter anderem tritt das Unternehmen „BS51-Financial“ fälschlicherweise als angeblicher Partner auf“, heißt es.

Nächste Warnung an alle Kunden

Die Bank macht klar: „Die Sparkassen stehen in keiner Verbindung zu „BS51-Financial“. Bitte auf solche Angebote nicht eingehen und keine Gelder investieren“. Es ist nur das neueste Beispiel eines Betrugversuchs eines externen Dienstleisters – wie sich solche Unternehmen ausgeben. Das richtige Verhalten – in diesem Fall, nicht auf das genannte Unternehmen einzugehen – könnte vielen Kunden ein großer Geldverlust ersparen.

Erst vor wenigen Tagen warnte die Bank ihren Kunden vor möglichen Schwierigkeiten mit Betrügern. Dort handelte es sich um Fake-SMS, die verschickt worden waren. Über diesem Wege wollen die Betrüger auf sensible Kundendaten stoßen.