Sparkasse: Kunden besorgt – keine Bargeld-Abhebung mehr? Bank redet Klartext

Vor allem in Deutschland erfreut sich Bargeld großer Beliebtheit. Und auch, wenn während der Coronapandemie vermehrt die EC-Karte beim Bezahlen zum Einsatz kam, verwenden viele immer noch bares Geld.

Umso größer war der Aufschrei, als die Deutsche Bank durchblicken lies, dass sie in den meisten Filialen am Schalter kein Bargeld mehr ausgeben will. Doch wie sieht es bei anderen Kreditinstituten aus? Ist das Ein- und Auszahlen am Schalter bei der Sparkasse noch möglich?

Sparkasse: Bargeld-Abhebung noch möglich?

Auch, wenn Kunden Geld am Automaten abheben können, sind viele nach wie vor auf die Schalter in den Banken angewiesen. So heben beispielsweise ältere Menschen, aber auch Gewerbetreibende, Geld am Schalter ab – oder zahlen es dort ein.

Eine Handelsblatt-Umfrage unter mehreren deutschen Geldhäusern ergab, dass das Geld-Abheben am Schalter in deutschen Sparkassen nach wie vor möglich ist. „In allen unseren 116 Filialen haben Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, über die Kasse Geld abzuheben“, erklärte die Kreissparkasse Köln. Eine Reduzierung sei aktuell nicht geplant.

Und nicht nur in Köln bleiben die Schalter erhalten, sondern auch in Hamburg. So betonte die Hamburger Sparkasse (Haspa), dass in allen der rund 100 Nachbarschaftsfilialen Bargeld ein- und ausgezahlt werden könne.

Sparkasse: Wann braucht es die Schalter?

Insgesamt gibt es 23.000 Sparkassen-Geldautomaten. Die Sparkassen-Finanzgruppe beobachtet ebenfalls, dass der Schalter „für die reine Bargeldversorgung der Bevölkerung eine zunehmend untergeordnete Rolle“ spielt. Laut „Handelsblatt“ würden zahlreiche Banken mittlerweile Gebühren für Aus- und Einzahlungen am Schalter verlangen. Die meisten Kunden besorgen sich Bargeld auch deshalb lieber am Automaten.

Doch wann nutzen Kunden den Bank-Schalter? „Er wird insbesondere dann, wenn Sorten oder größere Geldbeträge benötigt werden, in Anspruch genommen“, erklärte der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV). „Firmenkunden von Sparkassen nutzen im Vergleich zu Privatpersonen häufiger Services zum Bargeld am Schalter – einfach, weil sie häufiger mit größeren Summen in bar umgehen.“

Grundsätzlich habe Bargeld in Deutschland nach wie vor eine hohe Bedeutung, betonte der DSGV. Allerdings gewinne das Zahlen mit Karte, und hierbei insbesondere das kontaktlose Bezahlen an Bedeutung.