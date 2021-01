Sparkasse: Rund 60 000 Menschen fehlt plötzlich Geld auf dem Konto! „So etwas darf nicht passieren!“

Riesen-Panne bei der Sparkasse! Anfang des Jahres dürften sich zahlreiche Kunden über einen abgebuchten Betrag von 6,90 Euro wundern.

Denn bei der Sparkasse in Trier hatte es eine Panne gegeben.

Sparkasse: 60.000 Kunden betroffen

Laut Angaben der „swr.de“ waren etwa 60.000 Kunden von der ungeplanten Abbuchung betroffen, die sich am Anfang des Jahres 2021 ereignete. Nun nahm ein Sprecher der Bank Stellung zu dem Vorfall.

Mehrere Kunden wunderten sich am Anfang des Jahres über einen abgebuchten Betrag von sechs Euro 90. Dahinter steckte Folgendes. Foto: imago images / Manngold

----------------------------------------------------------

Das ist die Sparkasse:

Sparkassen-Finanzgruppe organisiert durch den Dachverband DSGV e.V. (Deutscher Sparkassen- und Giroverband): Verbund von Sparkassen, öffentlichen Versicherungen und sonstigen Finanzdienstleistern

Rund 385 Sparkassen

Mehr als 300.000 Mitarbeiter

8.971 Zweigstellen und 380 Institute (2019)

----------------------------------------------------------

++++ Sparkasse: Kundin wütend – „Muss doch möglich sein, kostenlos an Bargeld zu kommen“ ++++

Sparkasse: Abbuchung durch externen Dienstleister

Ein Sprecher der Sparkasse Trier stellte klar, dass es sich um den Fehler eines externen IT-Dienstleisters handelte und somit nicht von der Sparkasse selbst ausging.

Ein Sprecher der Sparkasse betonte, dass so etwas nicht passieren dürfe. Foto: imago images / Rainer Unkel

„So etwas darf nicht passieren“, verkündete der Sprecher der Sparkasse laut „swr.de“.

----------------------------------------------------------

Mehr Themen zu Sparkasse:

++++ Sparkasse in Bochum: Frau hebt viel Geld ab – als die Polizei eingreift, wird sie ungemütlich ++++

++++ Sparkasse: Mann wollte im Sommer Münzen einzahlen – am Automaten fiel er vom Glauben ab ++++

++++ Sparkasse in Dortmund: Alle Filialen im Lockdown dicht – bis auf diese ++++

----------------------------------------------------------

Sparkasse: Beitrag wird zurückgebucht

Betroffene Kunden brauchen sich dennoch nicht zu sorgen: Die abgebuchten 6,90 Euro werden ihnen wieder zurückgebucht.

++++ Sparkasse in Bayern: Passanten laufen an Filiale vorbei – sie können nicht glauben, welche Szenen sich im Innern abspielen ++++

Des Weiteren seien für die Kunden, laut „swr.de“, keine Kosten entstanden.

Sparkasse: Mann spaziert mit Pferd in Filiale – dann wird es wild

Unglaublich auch, was in einer Filiale in Bayern kürzlich passierte. Ein Mann besuchte die Bank mit einem Pferd. Hier mehr dazu>>> (ali)