Sparkasse bald mit neuem Service – HIER wird die Bank jetzt Vorreiter

Die Corona-Krise ist praktisch an keinem Unternehmen unbemerkt vorbeigezogen. Auch auf die Sparkasse wirkte sie sich aus, sodass sich die Bank an die geänderten Umstände anpasst.

Jetzt steht die Sparkasse vor einem neuen Service, der sie zum Vorreiter in dem Feld machen wird.

Sparkasse führt als erste Bank neuen Service ein

Die Sparkasse will eine zusätzliche Zahlungsmöglichkeit für seine Girocard-Kunden einführen: Apple Pay. Der Zeitung der „Donaukurier“ zufolge soll der Sparkassen-Vorstand in Regensburg dies in einer Pressekonferenz anlässlich des Finanzrückblickes auf das Jahr 2019 verraten haben.

Sparkasse: Der neue Service ist ein Schritt in die Digitalisierung. (Symbolbild) Foto: imago images / Arnulf Hettrich

Künftig können Kunden dann Apple Pay nutzen, ohne dass sie eine Kreditkarte besitzen. Die Bank will durch den neuen Service das Thema Digitalisierung weiter voranbringen.

Das ist die Sparkasse:

Sparkassen-Finanzgruppe organisiert durch den Dachverband DSGV e.V. (Deutscher Sparkassen- und Giroverband): Verbund von Sparkassen, öffentlichen Versicherungen und sonstigen Finanzdienstleistern

Rund 385 Sparkassen

Mehr als 300.000 Mitarbeiter

8.971 Zweigstellen und 380 Institute (2019)

Die Funktion ermöglicht das Bezahlen via Smartphone wie mit einer kontaktlosen Karte. Die Eingabe von Kontodaten oder einem Passwort entfällt. Stattdessen wird die Bezahlsumme mittels Gesichtserkennung oder Fingerabdruck freigegeben.

Apple Pay ist laut dem Hersteller sicher, verhindert den engen Kontakt zu anderen und vermeidet das Berühren von Tasten. Ende August soll der Service laut „Donaukurier“ an den Start gehen.

Sparkassen-Kunden mit Android-Gerät nicht betroffen

Im Hinblick auf die Bedrohung durch das Coronavirus dürfte die Zahlungsmöglichkeit mittels Apple Pay damit ein sinnvoller Schritt sein.

Obgleich es eine Einschränkung für jene Kunden ist, die kein Apple-Gerät wie ein iPhone haben. (nk)