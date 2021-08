Sparkasse, Volksbank und Co: Große Änderung für Banken – künftig könnte deine Bankkarte SO aussehen

Deine Bankkarte sieht plötzlich anders aus? Dahinter steckt eine Änderung, die die Sparkasse, Volksbank und Co. jetzt angekündigt haben.

Für Kunden der Sparkasse, Volksbank und Co. wird es bald eine umfassende Änderung geben. Und die hat es wirklich in sich!

Sparkasse, Volksbank und Co.: Wichtige Änderung für Kunden!

Wer kein Bargeld zur Hand hat, zückt die Bankkarte und der Einkauf ist erledigt. Erstmals möglich war das in den späten 60ern, berichtet der Bankenverband. Zusammen mit einem Scheck dienten sie als Zahlungsgarantiekarten.

----------------------------

EC-Karte, Kreditkarte oder Bankkarte verloren? Das solltest du jetzt tun:

Wende dich sofort an deine Bank und lass deine Karte sperren

Das funktioniert zu jeder Tages- und Nachtzeit unter dem Sperr-Notruf 116 116

Halte für das Telefonat den Namen deiner Bank bereit, bei EC-Karten ist auch die Kontonummer hilfreich

Willst du deine Kreditkarte sperren lassen, halte auch die Nummer der Kreditkarte bereit

Nicht alle Banken nehmen am Sperr-Notruf teil. Informiere dich lieber vor dem Ernstfall, ob auch du die 116 116 wählen solltest

----------------------------

Seit den späten 1970er-Jahren wiederrum ist der Umweg über den Scheck überflüssig. Damals wurde der Magnetstreifen eingeführt, der das Abheben von Bargeld am Automaten erstmals möglich machte. Ab 1991 setzte sich dann auch die Zahlung per EC-Karte in Geschäften immer mehr in Deutschland durch.

Genau diese Magnetstreifen-Methode ist inzwischen allerdings überflüssig geworden. Moderne Bankkarten übertragen Daten und damit Geld dank des eingebauten Chips.

Sparkasse, Volksbank und Co.: Magnetstreifen-Pflicht entfällt – das ändert sich für die Kunden

Daher entfällt die Magnetstreifen-Pflicht für Bankkarten ab 2024. Ab 2029 sollen gar keine Karten mehr mit dem Magnetstreifen ausgegeben werden, spätestens vier Jahre später sollen alle alten Magnetstreifen-Karten laut Mastercard durch die neue streifenlose Variante ersetzt werden.

----------------------------

Für die Kunden von Sparkasse, Deutsche Bank und Co. ändert sich dadurch bei der Benutzung ihrer Bankkarte erstmal nichts. Rein optisch dürfte der fehlende schwarze Balken auf den Karten allerdings einen deutlichen Design-Unterschied ausmachen. (vh)

