Sparkasse, DHL und Amazon: Vorsicht vor Phishing! So schützt du dich!

Sparkasse: Bei der Bankkarte wird sich was verändern – DAS sollten Kunden jetzt wissen

Die Sparkasse plant eine immense Änderung – und die hat direkte Folgen für alle Kunden.

Die Sparkasse und andere Banken ändern bald etwas an den Bezahlkarten. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Gutschalk

Das betrifft allerdings nicht nur die Sparkasse. Die Änderung kommt auf alle deutschen Banken zu! Es geht um die Zukunft der Bankkarte.

Sparkasse: DAS ändert sich bei der Bankkarte

Solltest du demnächst eine neue EC-Karte von deiner Bank erhalten, dann könntest du eine ziemliche Überraschung erleben. Mastercard ändert nämlich das Design der Bankkarten, sowohl für Debit- als auch Kreditkarten. Die werden demnächst ganz anders aussehen.

Das ist die Sparkasse:

Sparkassen sind in der Regel gemeinnützige, öffentlich-rechtliche Universalbanken

Das Wort Sparkasse stammt aus dem 18. Jahrhundert

Heutzutage bietet die Sparkasse auch Online-Banking an

Dahinter steckt ein neues Bezahlsystem, das ein kontaktloses Einlesen der Karte möglich machen soll. Dafür muss jedoch ein zentrales Charaktermerkmal der Bankkarte weichen.

Bei der Sparkasse wird sich etwas bei der Bankkarte ändern. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Sparkasse: So sieht die Bankkarte der Zukunft aus

Wenn du deine Bankkarte umdrehst, dann fällt vor allem eines auf: Der schwarze Magnetstreifen. Doch genau der dürfte bald der Vergangenheit angehören. Bis 2024 läuft die Pflicht zum Einsatz des Magnetstreifens bei Bankkarten aus. Und ab 2029 sollen sie gar nicht mehr zum Einsatz kommen.

Die Alternative ist der RFID-Chip, wie inFranken.de erklärt. Über den Daten-Chip können Lesegeräte alle erforderlichen Informationen kontaktlos übertragen und die Karte muss nicht mehr in eine Öffnung gesteckt oder durchgezogen werden. Diese Technologie findet sich jetzt schon in Smartphones wieder, mit denen man mithilfe der Chips per Apple Pay oder Google Pay bezahlen kann – einfach durch das Auflegen des Smartphones auf eine Scanfläche. (mbo)

Foto: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE / dpa

