Sparda-Bank will deine Telefonnummer – warum Kunden jetzt vorsichtig sein sollten

Achtung! Die Sparda-Bank will deine Telefonnummer und jetzt ist besondere Vorsicht geboten. Ein Aufschrei in der Welt des Bankings. Eine Meldung, die vor allem die Kundschaft der Sparda-Bank aufhorchen lässt. Die Verbraucherzentrale NRW warnt.

Phishing-Mails gehen in der letzten Zeit durch die Postfächer und man weiß nicht mehr, wem man noch trauen kann.

Sparda-Bank – Kundschaft muss vorsichtig sein

In einer Mail, die sich als vertrauenswürdige Nachricht tarnt, wird behauptet, dass die Mobilfunknummer noch nicht mit dem Online-Banking verknüpft sei. Das klingt zunächst nach einem hilfreichen Service-Angebot, aber hier beginnt der Trubel. Die Nachricht führt zu merkwürdigen Versprechungen und fragwürdigen Anweisungen.

+++ Sparda-Bank in Gelsenkirchen: Rentner hebt Geld ab – und übersieht zwei Männer, die hinter ihm lauern +++

Ganz nach dem Motto „Einfach, schnell, bequem“ wird man auf einen mysteriösen Button oder Link verwiesen, auf dem in leuchtenden Buchstaben „Online-Banking“ steht. Ein verlockender Köder für diejenigen, die ihre Kontoverwaltung für ein Kinderspiel halten. Doch Vorsicht ist geboten…

Folgt man dem Button, landet man auf einer Website, die sich als Login zum Sparda-Bank-Online-Banking ausgibt. Doch hier lauert die Falle! Die Verbraucherzentrale NRW warnt davor, sich auf dieser Seite einzuloggen, da es sich um einen dreisten Phishing-Versuch handelt!

Was sind Phishing Mails?

Der Begriff Phishing darf für manche vielleicht noch unbekannt sein. Phishing ist der Versuch, sensible Informationen wie Passwörter und persönliche Daten abzugreifen, indem man sich als legitime Institution ausgibt. In diesem Fall soll die Sparda-Bank als Tarnung dienen, während die Betrüger im Hintergrund auf deine Daten lauern.

Um Ihre Daten und Informationen zu schützen, ist es wichtig, diese Mail auf keinen Fall zu beantworten! Stattdessen kann diese sicher in den Spam-Ordner verschoben werden. Den Kriminellen darf keine Gelegenheit gegeben werden, in die Privatsphäre einzudringen und sensible Daten zu erbeuten.

Auch interessant:

Die Betrüger werden immer raffinierter und deswegen ist es wichtig stets wachsam zu sein. Bevor vertrauliche Daten und Informationen preisgegeben werden, sollte gründlich recherchiert werden, ob dies mit rechten Dingen vorgeht.