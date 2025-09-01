Spanien-Urlauber sorgen für unglaubliche Szenen am Pool! „Meine Vorstellung von der Hölle“

Dieses leidige Thema haben wohl die meisten Touristen schon hinter sich. Um sich die besten Plätze am Hotel-Pool oder am Strand zu sichern oder um überhaupt noch irgendeine Liege abzubekommen, unternehmen die Gäste die größten Anstrengungen. Doch die Szenen aus dem Spanien-Urlaub, die ein Engländer filmte, schlagen dem Fass den Boden aus.

Ben, so heißt der Brite, filmte von seinem Zimmer aus über mehrere Tage hinweg kuriose Szenen am Hotel-Pool. Und zwar nachts beziehungsweise frühmorgens, noch in der Dunkelheit. Am dritten Tag griff dann auch das Ordnungspersonal ein. Aber der Reihe nach.

Spanien-Urlauber schlafen nachts am Pool – am dritten Tag passiert es

Für die besten Liegen am Pool scheuten einige Spanien-Urlauber in einem Hotel auf Teneriffa keinen Aufwand. Liegen mit Handtüchern zu reservieren, ist dort verboten – diese werden entfernt, wenn keine Person tatsächlich die Liege nutzt. Touristen schlafen daher nachts auf Sonnenliegen, um sich die besten Plätze zu reservieren. Und das sind nicht etwa einzelne Urlauber, sondern eine ganze Menge, wie das Video belegt. Allerdings: Die Liegen dürfen offiziell erst ab 9 Uhr morgens belegt werden.

+++ Passend zum Thema: Flug in den Urlaub verspätet und Hotel abgeranzt – so bekommen Reisende ihr Geld zurück +++

Drei Tage lang geht das so, dann kommt frühmorgens ein Security-Mitarbeiter des Hotels und vertreibt die Liegen-Belagerer. Unklar bleibt, ob die Liegen-Schläfer nur sehr, sehr früh aufgestanden sind oder ob sie in ihrem Spanien-Urlaub die ganze Nacht auf den Liegen verbracht haben.

Andere Gäste bestätigen: „Entsetzlicher Urlaub!“

Engländer Ben hat die kuriosen Szenen nicht nur gefilmt, sondern auch auf TikTok veröffentlicht. Dort melden sich direkt andere Nutzer, und zwar nicht nur Unbeteiligte. Auch frühere Gäste desselben Hotels geben zu erkennen, dass sie ihrem Spanien-Urlaub dort untergekommen waren.

+++ Urlaub in Spanien sorgt für Entsetzen! Deutsche ziehen Konsequenzen +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

„Und so etwas nennen die Leute Urlaub. Das ist meine Vorstellung von der Hölle“, schreibt ein TikTok-Nutzer in den Kommentaren. Ein anderer ergänzt: „Traurige Leute. Sie sollten ein bisschen härter arbeiten und ein anständiges Hotel buchen.“

Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie gesagt: Auch ehemalige Gäste des Hotels melden sich zu Wort. Einer bestätigt direkt, dass es ziemlich mühsam ist, einen Platz am Pool zu ergattern: „Ich war dort vor einigen Wochen. Ich musste um halb sieben, sieben Uhr unten sein, um eine Liege zu bekommen.“ Ein weiterer Spanien-Urlauber bestätigt: „Yep, ich war jeden Morgen um 7 Uhr da unten.“

Andere Gäste des Hotels auf Teneriffa werden deutlicher: „Wir sind gerade von dort zurück. Absoluter Wahnsinn. Selbst wenn du um 7 Uhr aufgestanden bist, waren keine Liegen mehr übrig.“ Und noch ein Gast kommt zu einem äußerst kritischen Fazit, als er das TikTok-Video sieht: „Das erinnert mich daran, als wir dort untergebracht waren. Entsetzlicher Urlaub!“

Mehr News:

Offenbar sind die Bilder, die Ben festgehalten hat, kein Einzelfall, sondern der Alltag in dem Hotel auf Teneriffa. Wer seinen Spanien-Urlaub ohne diesen Stress verbringen möchte, sollte vielleicht den Tipp dieses TikTok-Nutzers beherzigen: „Aus diesem Grund gehe ich nur dorthin, wo ich mir eine Sonnenliege für den gesamten Urlaub aussuchen kann.“